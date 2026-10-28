İran'dan yeşil ışık: Bölgesel güvenlikte yeni dönem

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tahran'da Suudi Arabistan, Pakistan ve İran temsilcileriyle üst düzey güvenlik diplomasisi yürüttü. Filistin, Lübnan ve Hürmüz Boğazı dâhil bölgesel krizlerin ele alındığı temaslarda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, diyalog çağrılarına yeşil ışık yaktı. Zirve sonunda taraflar, bölgesel gerilimi azaltmak amacıyla temas ve iş birliği kanallarını açık tutma konusunda mutabakata vardı.

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ABD-İran hattındaki müzakerelerin ve bölgesel çatışma risklerinin arttığı bir dönemde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tahran'da Suudi Arabistan ve Pakistan temsilcileriyle bir araya gelerek kapsamlı bir güvenlik diplomasisi yürüttü. Filistin'den Hürmüz Boğazı'na uzanan geniş bir coğrafyadaki krizlerin ele alındığı temaslarda, bölgesel aktörlerin ortak sorumluluk ve caydırıcılık üstlenmesinin önemi vurgulandı.

PEZEŞKİYAN YEŞİL IŞIK YAKTI

Zirvenin en dikkati çeken gelişmesi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Müslüman ülkeler arasında dayanışma çağrısı yapması ve bölgesel diyalog girişimlerine yeşil ışık yakması oldu. Pezeşkiyan'ın bu tutumu, Mekke Savunma İttifakı'nın genişleyebileceği yönündeki beklentileri artırsa da İran tarafı, resmi katılım veya askeri yükümlülük konusunda henüz nihai bir karar vermiş değil.

Buna rağmen zirvenin ardından dört ülkenin, bölgesel barış ve güvenlik için diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre ittifak üyeleriyle İran arasındaki temas ve iş birliği kanalları açık tutulacak.

Tahran'daki görüşmeler, ittifakın üyeleri arasındaki savunma iş birliğinin yanı sıra bölgesel gerilimlerin azaltılmasına yönelik bir diyalog zemini de oluşturuyor. Kalın'ın ziyaret, Türkiye'nin güvenlik diplomasisinde istihbarat kanalları ile üst düzey siyasi temasları birlikte kullandığı bir girişim olarak değerlendirildi.

Görüşmelerde Filistin ve Lübnan'dan Yemen'e, Hürmüz Boğazı'ndan ABD-İran müzakerelerine uzanan gündemin, bölgesel problemlerin birbiriyle bağlantılı biçimde ele alındığı öğrenildi.

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