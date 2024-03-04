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ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump için yeni karar! Oy pusulasından çıkarılmıştı, karar bozuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD Yüksek Mahkemesi&#039;nden Trump için yeni karar! Oy pusulasından çıkarılmıştı, karar bozuldu
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kongre baskınında rol almakla suçlanan Trump, Colorado Yüksek Mahkemesi tarafından Colorado’da yapılacak ön seçimde oy pusulasından çıkarılmıştı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin aldığı yeni karara göre Trump Colorado’daki ön seçime katılabilecek.

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump’ın Colorado eyaletinde yarın yapılacak olan Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerine katılabileceğine hükmetti.

OY PUSULASINDAN ÇIKARILMIŞTI, KARAR BOZULDU

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump’ın Colorado Yüksek Mahkemesi’ne yönelik itirazını karara bağladı. ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın yarın eyalette yapılacak olan Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerine katılabileceğine hükmederek, Trump’ın isminin oy pusulasından çıkarılmasına yönelik kararı bozdu.

SEÇİME KATILABİLECEK

Mahkeme, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin Anayasa'nın 14. maddesine dayanarak yanlış bir karar aldığını belirterek, 14. maddenin nasıl uygulanacağına ilişkin kuralları eyaletlerin değil Kongre'nin koyması gerektiğinin açıkça ortada olduğunu vurguladı. Mahkemede oybirliği ile alınan kararda, "Eyaletlerin, eyalet makamlarında bulunan veya bulunmaya teşebbüs eden kişileri diskalifiye edebileceği sonucuna varıyoruz. Ancak eyaletlerin Anayasa uyarınca federal makamlar, özellikle de başkanlık makamı ile ilgili olarak 3. bölümü uygulama yetkisi yoktur" denildi.

"AMERİKA İÇİN BÜYÜK ZAFER"

Karardan dakikalar sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Amerika için büyük zafer!!!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Colorado Yüksek Mahkemesi, 19 Aralık’ta Trump’ı 2021’de gerçekleşen Kongre baskınında rol almakla suçlayarak Anayasa'nın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yarın yapılacak ön seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetmişti. Kararda, Trump’ın seçimden men edildiği için eyalette Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edilmişti. Kararın 4 Ocak'a kadar yürürlüğe girmeyeceği belirtilirken, Trump kararı geçtiğimiz çarşamba günü ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşımıştı. Trump'ın avukatları mahkemeye sunduğu dosyada, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararının hatalı olduğunu, ilgili Anayasa maddelerini yanlış yorumladığını ifade etmişti.

Trump, Illinois ve Maine eyaletlerinde seçimden men edilmişti
ABD Kongre Binası baskınındaki rolü nedeniyle Trump, Colorado dışında Maine ve Illinois eyaletlerindeki ön seçimlerden de men edilmişti. ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararı ile Maine ve Illinois eyaletlerinin Trump'ın adının ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılmasın yönelik aldıkları kararların da bozulması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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