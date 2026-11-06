ABD'de Florida, Alabama ve Indiana eyaletlerinde aynı gün üç mahkumun idam cezası infaz edildi. Florida, yılın 19. idamıyla kendi rekorunu tekrarlarken, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, 548 mahkumun idam cezasını ömür boyu hapse çevirmeye hazırlandığını açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

ABD'de uzun yıllardır tartışmalara neden olan idam cezası uygulanmaya devam ediyor.

Florida, Alabama ve Indiana eyaletlerinde aynı gün üç mahkumun idam cezası infaz edildi.

ABD'de aynı gün 3 kişi idam edildi! Florida rekoru tekrarladı

FLORIDA'DA BİR YILDA 19 İDAM

Florida'da 64 yaşındaki Jesse Guardado, 2004 yılında 75 yaşındaki Jackie Malone'u öldürmekten aldığı idam cezasının infaz edilmesinin ardından yerel saatle 18.13'te hayatını kaybetti.

ABD'de aynı gün 3 kişi idam edildi! Florida rekoru tekrarladı

Guardado, Malone'un evine girerek yaşlı kadını bıçaklamış, ardından mücevherlerini, 80 dolarını ve diğer değerli eşyalarını çalmıştı.

Mahkûmun daha önce kendisine iş ve kalacak yer bulmasında yardımcı olan Malone'u öldürdüğü öğrenildi.

Eyalet, 2025 yılında ulaştığı yıllık idam rekorunu tekrarladı.

Guardado'nun infazıyla Florida'da 2026 yılı içinde gerçekleştirilen idam sayısı 19'a yükseldi.

Florida'da yıl sonuna kadar iki idamın daha gerçekleştirilmesi planlandı.

ABD'de aynı gün 3 kişi idam edildi! Florida rekoru tekrarladı

ALABAMA'DA YAŞLI ÇİFTİN KATİLİ İDAM EDİLDİ

Alabama'da 54 yaşındaki Michael Taylor'ın idam cezası zehirli iğneyle infaz edildi.

Taylor, 1991 yılında henüz 19 yaşındayken bir ev soygunu sırasında 83 yaşındaki Ivan Moore ile 79 yaşındaki eşi Lucille Moore'u metal bir çubukla darbederek öldürmekten hüküm giymişti.

İnfaz öncesinde son sözleri sorulan Taylor, "Hayır efendim" diye cevap verdi.

Ölüm cezasına karşı çıkan gruplar, Taylor'ın suç işlediği sıradaki yaşını gerekçe göstererek cezasının ömür boyu hapse çevrilmesini istemişti. Ancak Alabama Valisi Kay Ivey bu talebi kabul etmedi.

Vali Ivey, Kaliforniya'daki ceza indirimi planına da tepki göstererek "Kaliforniya suçlularının adaletten kaçmasına izin veriyor olabilir ama Alabama asla!" dedi.

İKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULDU

Indiana'da ise 50 yaşındaki Jeffrey Weisheit'in idam cezası infaz edildi.

Weisheit, 2010 yılında kız arkadaşının evini ateşe vererek iki çocuğun ölümüne neden olmaktan suçlu bulunmuştu.

Mahkûmun avukatları, ölüm cezasının ömür boyu hapse çevrilmesini talep etti. Ancak Indiana Valisi Mike Braun af başvurusunu reddetti.

Weisheit, Michigan City'deki eyalet hapishanesinde yerel saatle 12.45'te ölü ilan edildi.

KALİFORNİYA'DA 548 MAHKUM İÇİN KARAR

Üç eyalette idam cezaları uygulanırken Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, görev süresi sona ermeden önce 548 idam mahkumunun cezasını ömür boyu hapse çevirmeye yönelik planını açıkladı.

Newsom'un girişimi, hayata geçirilmesi halinde ABD tarihindeki en kapsamlı toplu idam cezası indirimlerinden biri olacak.

ABD'DE NADİR GÖRÜLEN İNFAZ GÜNÜ

ABD'de üç farklı eyalette aynı gün idam gerçekleştirilmesi nadir görülen bir durum.

Benzer infazlar 2010 yılından sonra Ağustos 2026'da da yaşandı. 5 Kasım'daki üç idam, bu yıl üç ayrı eyalette aynı gün gerçekleştirilen ikinci toplu infaz günü oldu.

Florida ise 2026'da 19 idamla ABD'de ölüm cezasının en fazla uygulandığı eyalet olarak öne çıktı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala