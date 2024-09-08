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ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor! Trump ve Harris için son anket sonuçları belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de başkanlık yarışı kızışıyor! Trump ve Harris için son anket sonuçları belli oldu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris arasındaki yarış kızışıyor. ABD'deki anketlere göre, Harris ve Trump seçim yarışında başa baş gidiyor.

ABD'de başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan anketlere göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris yarışı başa baş götürüyor.

The New York Times ve Siena College, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine ilişkin anket yaptı.

Harris'in yüzde 47 bandında olduğunu ortaya koyan anket sonuçları, Trump'ın yüzde 48'le 1 puan önde olduğunu tespit etti.

ABD'de ankete göre Harris, rakibi Trump'ın 3 puan önünde

Öte yandan, ABD genelinde yapılan anketlerin ortalamalarına göre ise Harris, yüzde 49'luk oy oranı ile Trump'ın 2 puan önünde bulunuyor.

Anket sonuçları, 10 Eylül'de yapılacak TV münazarası öncesi adayların yarışı başa baş götürdüğünü gösteriyor.

Ankete katılan seçmenlerin neredeyse yüzde 30'u Harris'in siyasi duruşu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirtiyor.

Bu arada, seçmenlerin çoğu, Trump'ın siyasi görüşlerinin büyük ölçüde belli olduğu kanaatinde.

Donald Trump ve Kamala Harris, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde, New York'taki ABC kanalının stüdyosunda 10 Eylül'de karşı karşıya gelecek.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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