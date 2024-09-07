Trump'tan 3. Dünya Savaşı sözleri! F-35'i işaret etti

Eski ABD Başkan Donald Trump, ABD’nin ulusal güvenlik endişelerini öne sürerek çok uluslu bir program olan yeni nesil F-35 savaş uçağının bütün bileşenlerinin yurt içinde üretilmesi çağrısında bulundu.

New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen programda konuşan Trump “Biliyorsunuz, F-35’i kanatları bir ülkede, kuyruk dümenlerini başka bir ülkede, koltukları diğer bir ülkede, elektronik aksamları yedi farklı ülkede ürettiriyoruz. Bir savaş çıkarsa ve bu ülkelerin yarısıyla savaşırsak ne yapacağız?” dedi. Trump, savaş istemediklerini ancak şu anda, hayatta hiç olmadığı kadar 3. Dünya Savaşı’na yakın olunduğunu savundu. F-35 yeni nesil savaş uçağı üretimi, ABD’nin öncülüğünde İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Norveç’in dâhil olduğu çok uluslu bir programdan oluşuyor.

MUSK’IN GÖREVİ HAZIR

Trump konuşmasında ayrıca, 5 Kasım’daki seçimleri kazanması durumunda milyarder Elon Musk başkanlığında bir “hükûmet verimliliği komisyonu” kuracağını söyledi. Musk’ın komisyona öncülük etmeyi kabul ettiğini belirten Trump “Musk bana tam ve eksiksiz desteğini veriyor. Kendisinin teklifi üzerine bütün federal hükûmetin mali ve performans denetimi, köklü reformlar için tavsiyelerle bulunmakla görevli bir Hükûmet Verimliliği Komisyonu kuracağım” dedi.