İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler! Tutuklanan TGB üyeleri tahliye edildi

İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdikleri gerekçesiyle tutuklanan 10 Türkiye Gençlik Birliği üyesi hakkında tahliye kararı verildi.

İzmir'e demirleyen ABD gemisi USS WASP'ta görev yapan ABD askerinin kafasına çuval geçiren ve tutuklanan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) mensupları hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi.

TGB'nin Twitter (X) sayfasından yapılan paylaşımda, "Amerikan askerinin başına çuval geçirdiği için tutuklanan 10 arkadaşımız için tahliye kararı çıktı" ifadelerine yer verildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLMİŞTİ

İzmir'de, ABD askerinin başına çuval geçirilmesine ile ilgili gözaltına alınan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 kişiden 10'u, 3 Eylül tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 15 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlanmış, mahkeme şüphelilerden 10'u tutuklanmasına, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti.

ABD ASKERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRDİLER

ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askeri, kentte vakit geçirmek için gemiden indi.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askerinin başına çuval geçirdi. Çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında TGB üyesi 2’si kadın, 13’ü erkek 15 kişilik grubun ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır.”

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ TEŞEKKÜR ETTİ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İzmir'de Amerikalı askeri personelin uğradığı saldırıda hızlı müdahalede bulunulması ve olayla ilgili soruşturma başlatılmasından dolayı Türk makamlarına teşekkür etti.

Büyükelçiliğin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "USS Wasp’ta görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

NEDEN ÇUVAL GEÇİRDİLER?

Amerikan askerlerinin başına çuval geçirilmesi 4 Temmuz 2003'te Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşanan bir olaya gönderme yapıyor. Amerikan askerleri, bu tarihte Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı subayların bulunduğu karargaha baskın düzenlemiş, buradaki Türk askerlerini başlarına çuval geçirerek sorgulanmak üzere Bağdat'a götürmüştü.

Askerler yaklaşık 60 saat göz altında kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Olay, TBMM'nin ABD askerlerinin Irak operasyonu için Türkiye topraklarını kullanmasına izin veren tezkereyi reddetmesinin ardından yaşanmıştı. 1 Mart 2003'teki oturumda tezkerenin reddedilmesinin ardından ABD, Irak harekatı planlarını değiştirmek zorunda kalmıştı.