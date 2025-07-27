ABD'de bıçaklı saldırı: Yüzlerce kişi alışveriş merkezinden tahliye edildi! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin gözde turistik şehirlerinden Traverse City’de alışveriş kabusa döndü! Michigan’daki bir Walmart mağazasında yaşanan bıçaklı saldırıda en az 11 kişi yaralandı.

ABD’nin Michigan eyaletindeki Traverse City kentinde yer alan bir Walmart mağazasında düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Michigan Eyalet Polisi, Traverse City’deki Walmart mağazasında meydana gelen olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Şüpheli gözaltında, şu anda ayrıntılar sınırlı" bilgisini paylaştı.

Saldırının ardından Traverse City’de bulunan Munson Tıp Merkezi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Saldırı sonrası 11 kurbanın tedavi altına alındığını teyit edebiliriz" ifadesine yer verdi.

VALİ WHİTMER: TOPLUM SARSILDI

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, olay sonrası kolluk kuvvetleriyle temasta olduğunu belirterek, "Traverse City’den gelen korkunç haberle ilgili olarak kolluk kuvvetleriyle temas halindeyim. Düşüncelerimiz kurbanlarla ve bu acımasız şiddet eylemiyle sarsılan toplumla birlikte" dedi.

Whitmer ayrıca, "Şüpheliyi yakalamak için hızlı müdahalede bulunan ilk yardım ekiplerine minnettarız" açıklamasını yaptı ve gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

HASTANEDE YOĞUNLUK ARTTI

Munson Tıp Merkezi yetkilileri, "normalin üzerinde hasta yoğunluğu" yaşandığını bildirerek, saldırının ardından acil servis hizmetlerinde aksama yaşanmaması için tüm kaynakların seferber edildiğini açıkladı.

Traverse City, Michigan Gölü kıyısındaki konumu ve doğal güzellikleriyle ABD’nin en çok ziyaret edilen turistik şehirlerinden biri olarak biliniyor.