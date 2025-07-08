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ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 100'ü aştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sel, Teksas, ABD, Yağmur, Afet Bölgesi, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor. Son olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiği bildirildi.

ABD'de yetkililer, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiğini duyuran yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

EN ÇOK CAN KAYBI KERR BÖLGESİNDE

Yetkililer, sellerde can kaybının en çok Kerr bölgesinde yaşandığını ifade ederek, burada 28'i çocuk 84 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 100'ü aştı - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

ABD'nin güney eyaleti Teksas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Teksas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti. Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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