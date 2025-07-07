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Sadece 30 dakikada oldu! Teksas'ta yaşanan felaketin boyutu gözler önüne serildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Kerr ilçesinde 4 Temmuz’da başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 82’den fazla kişi can verirken, 40’tan fazla kişi ise kayıp olarak bildirildi. Bölgeden paylaşılan hızlandırılmış bir video ise yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi. 

ABD’de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 82 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi kayboldu. Kerr County Şerifi Larry Leitha, havadan müdahaleyle 160’tan fazla kişiye yardım eli uzatıldığını, toplamda ise 8’i yaralı 850 kişinin kurtarıldığını ifade etti. 

Sadece 30 dakikada oldu! Teksas'ta yaşanan felaketin boyutu gözler önüne serildi - 1. Resim

28 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, Kerr County ve çevre bölgelerde 80 kişinin sellerde hayatını kaybettiğini, toplam kayıp sayısının ise tam olarak belirlenemediğini aktardı. Hayatını kaybedenlerin 28'inin ise çocuk olduğu öğrenildi.

''TARİFSİZ BİR TRAJEDİ''

Ülkede yaşanan felaketi  ‘tarifsiz bir trajedi’ olarak niteleyen Trump, bu tarz bir felaketin yüz yılda bir yaşandığına dikkati çekti.
ABD Başkanı, Kerr ilçesini afet bölgesi olarak tanımlayan bir beyanname imzalarken, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), yardımları koordine etmeye başladı.

Sadece 30 dakikada oldu! Teksas'ta yaşanan felaketin boyutu gözler önüne serildi - 2. Resim

FELAKETİN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNDE

Cuma günü Robert Ivey’in X sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Teksas’ın Kingsland kasabasındaki Llano Nehri boyunca sel sularının sadece 30 dakika içinde ne kadar yükseldiğini gözler önüne seriyor. Görüntülerde nehrin kısa süre içinde taşma noktasına geldiği anlar yer alıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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