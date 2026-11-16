ABD'de JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo başta olmak üzere çok sayıda bankanın çevrim içi hizmetlerinde kesinti yaşandı. Binlerce müşteri hesaplarına erişmekte zorlanırken Chase'den açıklama geldi. Banka, aksaklığın siber saldırıdan kaynaklanmadığını bildirdi.

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ABD'de ülkenin en büyük bankalarından bazılarının çevrim içi hizmetlerinde aksaklık yaşanıyor. JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo ve U.S. Bank başta olmak üzere çok sayıda finans kuruluşunun müşterileri hesaplarına erişmekte ve bankacılık işlemlerini gerçekleştirmekte sorun yaşadıklarını bildirdi.

ABD'de kesintileri takip eden Downdetector'a gelen bildirimler, 16 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren hızla arttı. Bankaların yanı sıra dijital para transfer uygulaması Zelle'de de erişim sorunları rapor edildi.

ABD'de büyük bankaların sistemleri çöktü!

CHASE SORUNU DOĞRULADI

Kesintilerden en fazla etkilenen kuruluşlardan biri JPMorgan Chase oldu. Çok sayıda müşteri internet bankacılığına giriş yapamadığını, hesap bakiyelerini görüntüleyemediğini ve para transferi gerçekleştiremediğini bildirdi.

ABD'de büyük bankaların sistemleri çöktü!

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Downdetector'da Chase'e yönelik bildirimlerin kısa sürede 4 bin 500'e yaklaştığı belirtildi. Bankanın mobil uygulamasında ise bazı müşterilere hizmetlerin geçici olarak kullanılamadığı ve daha sonra yeniden denenmesi gerektiği yönünde uyarı gösterildi.

"SİBER SALDIRI DEĞİL"

Chase, yaşanan aksaklığın teknik bir sorundan kaynaklandığını açıkladı. Banka, bazı işlemlerin normalden uzun sürdüğünü ancak müşterilerin hesaplarına ve paralarına erişebildiğini belirterek sorunu gidermek için çalıştığını duyurdu. Ayrıca kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Chase sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında, "Teknik bir sorun nedeniyle bazı işlemlerin tamamlanması normalden daha uzun sürüyor ancak müşterilerimiz hesaplarına ve fonlarına hala erişebiliyorlar. Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'de büyük bankaların sistemleri çöktü!

HAVACILIK VE TEKNOLOJİ SİSTEMLERİNDEKİ AKSAKLIKLAR

ABD'deki bankacılık sorunları, ülkede son günlerde yaşanan diğer büyük ölçekli sistem aksaklıklarının ardından geldi. Microsoft'un Outlook, Teams ve Copilot hizmetlerini etkileyen kesintisi saatlerce sürerken, cuma günü havacılık sistemlerinde yaşanan iletişim sorunları nedeniyle ülke genelinde uçuşlarda aksaklıklar meydana gelmişti.

Associated Press, bankacılık sektöründeki erişim sorunlarının Microsoft kesintisinin ardından yaşandığına dikkat çekti. Ancak söz konusu olaylar arasında doğrudan bir bağlantı olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt açıklanmadı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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