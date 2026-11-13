Teams ve Outlook çöktü mü, mailler neden açılmıyor? Microsoft'ta küresel kesinti

Microsoft'ta yaşanan bir kesinti, dünya genelinde Outlook ve Teams hizmetlerini aksattı; çok sayıda ülke ve bölgeden bildirimler geldi. Kesinti takip platformu Downdetector, yaklaşık bir saat içinde 74 ülke ve bölgeden bildirim aldı. Peki, Teams ve Outlook çöktü mü? Mailler ve bildirimler neden açılmıyor?

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Microsoft; ABD, Japonya, Singapur, Birleşik Krallık ve Avustralya dahil dünya genelinde on binlerce kullanıcıyı etkileyen büyük çaplı bir küresel kesintiyi gidermeye çalışıyor. Bağlantı sorunları nedeniyle Teams, Outlook ve şirketin yapay zeka yazılımı Copilot başta olmak üzere birçok Microsoft 365 uygulamasına erişimde aksamalar yaşanıyor. Peki, Teams ve Outlook'a neden erişim sorunu yaşanıyor, sorunun nedeni ne?

Teams ve Outlook çöktü mü, mailler neden açılmıyor? Microsoftta küresel kesinti

TEAMS VE OUTLOOK NEDEN ÇÖKTÜ?

Yazılım devi Microsoft, X platformu üzerinden yaptığı ilk açıklamada, kullanıcıların "Amerika kıtasında çeşitli bağlantı yöntemleriyle Exchange Online posta kutularına erişimde sorunlar yaşadığının" farkında olduğunu belirtti. Şirket, altyapısının bir bölümünde "aşırı yüklenme" olduğunu ve bunun da "muhtemelen bağlantı hatalarına yol açtığını" ifade etti.Windows'un üreticisi X üzerinden yaptığı açıklamada, sorunun trafik artışından değil, çok sayıda sunucunun beklenmedik şekilde devre dışı kalmasından kaynaklandığını ve bu durumun altyapının geri kalanına aşırı yük bindirdiğini belirtti.



Kullanıcıların e-postalarına ve diğer hizmetlere erişimini engelleyen bu kesinti, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin kullandığı Microsoft 365 bağlantılarını da etkiledi; söz konusu şirketler, araçlarının beklendiği gibi çalışmadığını bildirdi.

12 SAATTEN FAZLA ZAMAN GEÇTİ

Öte yandan, sorunun ortaya çıkmasının üzerinden 12 saatten fazla zaman geçmesine rağmen erişim sorunu hala devam ediyor.

Microsoft'tan yapılan son açıklamada, hizmetlerin iyileştirilmesi ve kesintiyi gidermek amacıyla yapılan değişikliklerin "beklendiği gibi sonuç vermediği" belirtildi.

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