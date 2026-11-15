ABD'nin ünlü komedi programı Saturday Night Live (SNL), yeni bölümünde Türkiye'yi konu alan bir skeç yayımladı. Türkiye'den dönen yolcuların karıştığı kurgusal uçak kazası üzerinden saç ekimi ve estetik operasyonlara gönderme yapılan skeçte, eski New York Belediye Başkanı Eric Adams da esprilere dahil edildi.

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ABD'de NBC kanalında yayımlanan Saturday Night Live (SNL), "Uçak Kazası" adlı skeçte Türkiye'ye yer verdi.

Kurgusal bir uçak kazasının ardından hazırlanan televizyon haberi biçimindeki skeçte, Türkiye'den dönen yolcuların geçirdikleri estetik operasyonları gizlemeye çalışmaları mizahi bir dille işlendi.

SAÇ EKİMİ ÜZERİNDNE ESPİRİ YAPTILAR

Skeçte, Türkiye'den gelen bir uçağın acil iniş sırasında alev aldığı ve yolcuların kazadan sağ kurtulduğu kurgulandı.

Olay yerindeki muhabirin sorularını cevaplayan yolculardan biri, başındaki bandajları açıklarken "Bandajlarımın olma sebebi Türkiye'de yaptırdıklarım değil. Kazadan ve yangından dolayı" dedi.

ABD'nin ünlü programında Türkiye skeci! Yolcuların ortak sırrı ortaya çıktı

Muhabirin "Peki Türkiye'de ne yapıyordunuz?" sorusuna ise "Gitar okulu... Ya da bir arkadaşımı ziyaret ediyordum. Gitar okulunda bir arkadaşımı görüyordum" cevabını verdi.

ABD'nin ünlü programında Türkiye skeci! Yolcuların ortak sırrı ortaya çıktı

Bir başka yolcu, Türkiye'ye neden gittiği sorulduğunda "Muhtemelen 25-26 yaşlarımdan beri gitmek istiyordum" ifadelerini kullandı.

Muhabirin "Dudaklarınıza bir şey mi oldu?" sorusunu ise "Maalesef bazı arılar uçağa saldırdı." şeklinde cevap verdi.

ABD'nin ünlü programında Türkiye skeci! Yolcuların ortak sırrı ortaya çıktı

Skecin sonunda haber sunucularından biri de "Sekiz haftalık bir izin alacağımı duyurmak istiyorum. Gitar okulu için Türkiye'ye gideceğim" diyerek espriyi sürdürdü.

ABD'nin ünlü programında Türkiye skeci! Yolcuların ortak sırrı ortaya çıktı

ERIC ADAMS'A GÖNDERME

Skecin ilerleyen bölümünde eski New York Belediye Başkanı Eric Adams'a da gönderme yapıldı.

Adams'ı canlandıran oyuncunun olay yerine gelmesi üzerine muhabir, "O da ne? Belediye Başkanı Eric Adams!" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Muhabirin Adams'ın görevden ayrılmasına rağmen New Yorklulara destek olmak için olay yerinde bulunduğunu söylemesi üzerine oyuncu, "Hayır, hayır. Ben Air Turkey uçağındaydım. Charlotte'tan New York'a uçuyordum, oradan İstanbul'a aktarma yapacaktım" diye konuştu.

Skecin sonunda ise haber sunucularından biri, "Sekiz haftalık bir izin alacağımı duyurmak istiyorum. Gitar okulu için Türkiye'ye gideceğim" sözleriyle Türkiye göndermesine katıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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