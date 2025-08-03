ABD’de esrarengiz kayıp! Altın Saray’a gidiyorlardı! 4 kişilik aile adeta buhar oldu

ABD’nin New York eyaletinden yola çıkan Hint kökenli dört yaşlı vatandaş, Pennsylvania’ya yaptıkları yolculuk sırasında kayboldu.

Aile üyelerinden Dr. Kishore Divan (89), Asha Divan (85), Shailesh Divan (86) ve Gita Divan (84)’ın en son 29 Temmuz’da Erie, Pennsylvania’daki Peach Caddesi üzerindeki bir Burger King restoranında görüldüğü açıklandı.

Polis yetkilileri, o tarihten bu yana hiçbir iletişim kurulamadığını, kredi kartı işlemlerinin de son olarak bu restoranda kaydedildiğini bildirdi. Aile üyeleri, dini ziyaret amacıyla West Virginia’daki ISKCON’a ait ünlü Altın Saray’a (Palace of Gold) gitmek üzere yoldaydı.

"GİRİŞ YAPMADILAR, TELEFONLAR SUSTU"

Yetkililer, Altın Saray’a hiçbir şekilde ulaşmadıklarını doğruladı. Yerel kaynaklara göre, aile bireylerinin cep telefonlarından son sinyaller 31 Temmuz sabahı saat 03.00 civarında Moundsville bölgesinden alındı. O zamandan beri dört kişiden de haber alınamıyor.

New York plakalı açık yeşil Toyota Camry (EKW2611) marka araçla yolculuk yapan ailenin bulunması için Marshall County Şerif Ofisi, arama çalışmalarını helikopter destekli olarak sürdürüyor.

Marshall County Şerifi Mike Dougherty, WTOV News9'a yaptığı açıklamada, "Çevredeki kolluk kuvvetleriyle birlikte birkaç ipucunu araştırıyoruz, ancak kayıp kişilerin yerini henüz tespit edemedik" dedi.

Ayrıca benzer kayıpların daha önce de yaşandığı belirtildi. Haziran ayında, New Jersey'e görücü usulü evlilik için gelen 24 yaşındaki Simran isimli Hintli bir kadın, gelişinden kısa süre sonra ortadan kaybolmuştu