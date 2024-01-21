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    ABD'de kocaman şelale buz tuttu, manzarayı görenler hayretler içinde kaldı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    ABD'de dondurucu soğuklar etkisini artarak göstermeye devam ediyor. New Jersey eyaletinde bulunan Paterson Şelaleleri, aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle kısmen donmasının ardından havadan böyle görüntülendi...

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD’nin New Jersey eyaletinin Paterson kentindeki Paterson Büyük Şelalesi, aşırı soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.

    ABD'de kocaman şelale buz tuttu, manzarayı görenler hayretler içinde kaldı

    Bölgede etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle kısmen donan Paterson Büyük Şelalesi'ni havadan böyle görüntüledi.

    ABD'de kocaman şelale buz tuttu, manzarayı görenler hayretler içinde kaldı

    Passaic Nehri üzerinde bulunan 23 metre yüksekliğindeki Paterson Büyük Şelalesi'nde soğuk hava nedeniyle sarkıtların oluştuğu görüldü.

    ABD'de kocaman şelale buz tuttu, manzarayı görenler hayretler içinde kaldı

    Ulusal Meteoroloji Servisi ise ülkenin orta, kuzeydoğu ve orta Atlantik kesimlerinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiğini açıkladı.

    ABD'de kocaman şelale buz tuttu, manzarayı görenler hayretler içinde kaldı

    ABD'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren kutup soğukları nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin olumsuz kış şartlarından etkilendiği belirtiliyor.

    ABD'de kocaman şelale buz tuttu, manzarayı görenler hayretler içinde kaldı

    Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alarak yolları kapanmasına neden olan yoğun kar yağışı ve şiddetli yağmur nedeniyle de yaklaşık 100 bin kişiye elektrik hizmeti verilemiyor.

    ABD'de kocaman şelale buz tuttu, manzarayı görenler hayretler içinde kaldı

    Öte yandan, Tennessee eyaletindeki 10 milyon kişiden elektrik kesintilerini önlemek için enerji tasarrufu yapmaları istendi.

    ABD'de kocaman şelale buz tuttu, manzarayı görenler hayretler içinde kaldıABD'de kocaman şelale buz tuttu, manzarayı görenler hayretler içinde kaldı

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDBuzŞelale
    Haberler > Dünya > ABD'de kocaman şelale buz tuttu, manzarayı görenler hayretler içinde kaldı
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