ABD'de korkunç kaza! Tırla minibüs kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü

ABD'de meydana gelen korkunç kazada tırla minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada dokuz kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD’nin Wisconsin eyaletinde sabahın erken saatlerinde bir otobanda kaza oldu. Tır ile yolcu minibüsü çarpıştığı kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Yetkililer kazanın yolcu minibüsün yan yoldan kavşağa girmek üzere seyrettiği sırada yaşandığını ifade etti.

DOKUZ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Minibüste bulunan 9 kişiden 8’i ile tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Kazadan kurtarılan 1 kişinin tedavisi ise hastanede devam ediyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.