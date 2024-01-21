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    ABD'de korkunç olay: Horluyor diye komşusunu acımasızca öldürdü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    ABD'de yine korkunç bir cinayet gündeme geldi. Bir kişi, yüksek sesle horladığı için yan komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Gözü dönmüş şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    ABD&#039;de korkunç olay: Horluyor diye komşusunu acımasızca öldürdü
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Akıllara durgunluk veren olayın adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya Eyaleti. Bir şahıs yüksek sesle horluyor diye kapı komşusunu öldürdü. Katil zanlısının cineyetle sonuçlanan tartışma öncesi komşusuna yaptığı teklif dikkat çekti. 

    62 YAŞINDAKİ KOMŞUSUNU BIÇAKLADI

    ABD basınında yer alan habere göre; 55 yaşındaki Christopher James Casey, yüksek sesle horlamasından rahatsızlık duyduğu komşusu 62 yaşındaki Robert Wallace'i elinde bulunan bıçakla katletti. 

    AMELİYAT MASRAFINI KARŞILAMAK İSTEMİŞ

    Öte yandan iki komşu arasında cinayet öncesi yaklaşık 20 dakikalık sert bir tartışma yaşandığı ve Casey'in Wallace'ın burun ameliyatı olmasını ve masraflarını karşılayacağını söylediği öğrenildi.

    ABD'de korkunç olay: Horluyor diye komşusunu acımasızca öldürdüCinayeti işleyen Christopher James Casey

    TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

    Tartışmanın bir yere varmaması üzere Casey, Wallace'ı bıçakladı. Evinden 50 metre uzakta yerde yatarken bulunan Wallace, hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

    Katil zanlısı Casey ise tutuklandı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    CinayetABDKomşu
    Haberler > Dünya > ABD'de korkunç olay: Horluyor diye komşusunu acımasızca öldürdü
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