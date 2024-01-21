ABD'de korkunç olay: Horluyor diye komşusunu acımasızca öldürdü

21 Ocak 2024 09:08 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 09:09

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya Eyaleti. Bir şahıs yüksek sesle horluyor diye kapı komşusunu öldürdü. Katil zanlısının cineyetle sonuçlanan tartışma öncesi komşusuna yaptığı teklif dikkat çekti.

62 YAŞINDAKİ KOMŞUSUNU BIÇAKLADI

ABD basınında yer alan habere göre; 55 yaşındaki Christopher James Casey, yüksek sesle horlamasından rahatsızlık duyduğu komşusu 62 yaşındaki Robert Wallace'i elinde bulunan bıçakla katletti.

AMELİYAT MASRAFINI KARŞILAMAK İSTEMİŞ

Öte yandan iki komşu arasında cinayet öncesi yaklaşık 20 dakikalık sert bir tartışma yaşandığı ve Casey'in Wallace'ın burun ameliyatı olmasını ve masraflarını karşılayacağını söylediği öğrenildi.

Cinayeti işleyen Christopher James Casey

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Tartışmanın bir yere varmaması üzere Casey, Wallace'ı bıçakladı. Evinden 50 metre uzakta yerde yatarken bulunan Wallace, hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Casey ise tutuklandı.