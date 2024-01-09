ABD'de otelde büyük patlama: Bina enkaza döndü, yaralılar var

9 Ocak 2024 12:01 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 12:11

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Fort Worth kentindeki Sandman Oteli'nde yerel saatle 15.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama sonucu bina enkaza döndü, itfaiye yetkilileri 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

DOĞAL GAZ KAYNAKLI MI?

Çevrede gaz kokusu olduğunu kaydeden yetkililer, nedeni henüz belirlenemeyen patlamaya dair soruşturma açıldığını belirtti. Görgü tanıklarından birkaçı da patlama öncesi çevrede doğal gaz kokusu aldıklarını ifade etti.