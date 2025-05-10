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ABD'de belediye başkanı gözaltına alındı! Gerekçesi herkesi şoke etti

Kaynak: Dış Haberler
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ABD&#039;de belediye başkanı gözaltına alındı! Gerekçesi herkesi şoke etti
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD'nin New Jersey eyaletinde Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, federal göçmen gözaltı merkezine izinsiz girmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, federal göçmen gözaltı merkezine izinsiz girmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Baraka'nın, New Jersey kongre heyetinden üç üyenin tesise gerçekleştirdiği habersiz ziyaret sırasında ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) ajanları tarafından engellendiği ve gözaltına alındığı aktarıldı.

ABD'de siyahi belediye başkanı gözaltına alındı! Gerekçesi herkesi şoke etti - 1. Resim

PROTESTO SIRASINDA ARBEDE YAŞANDI

Delaney Hall isimli özel bir gözaltı merkezinin önünde düzenlenen protesto sırasında meydana gelen olayda, Baraka'nın izinsiz bir şekilde tesise girmeye çalıştığı iddia edildi. Baraka'nın yanında bulunan Kongre üyeleri Temsilci LaMonica McIver, Robert Menendez Jr. ve Donald Coleman'ın da arbede sırasında "itilip kakıldı" ancak olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Başkan Donald Trump'ın eski avukatı ve ABD başsavcı vekili Alina Habba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Baraka, çok sayıda uyarıya rağmen izinsiz bir şekilde tesise girmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

KONGRE ÜYELERİ TESİSE GİRİŞ YAPABİLDİ

Baraka'nın gözaltına alınmasının ardından Kongre üyelerinin, birkaç dakika süren görüşmelerin sonrasında tesise girişlerine izin verildiği aktarıldı. Üç saat süren ziyaretin ardından tesisten ayrılan milletvekilleri, gözaltı merkezinde yaşanan durumu inceleme fırsatı buldu.

Temsilci LaMonica McIver, sosyal medyada yayınladığı bir videoda Baraka'nın "yanlış bir şey yapmadığını" savunarak gözaltına alınmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Newark Belediye Başkanı Ras Baraka'nın, önümüzdeki ay yapılacak Demokrat Parti'nin vali adaylığı yarışına katılacağı biliniyor.

Kaynak: Dış Haberler

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