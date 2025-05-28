ABD'de skandal! Görüntüler doğrulandı... İki kadın memur açığa alındı

ABD Gizli Servisi'nde çalışan iki kadın memur, mesai saatleri içinde eski ABD Başkanı Barack Obama'nın evinin önünde kavga etti. Gizli Servis Sözcüsü, sosyal medyada yayılan kavga görüntülerinin gerçek olduğunu doğrularken, kadın memurların açığa alındığını bildirdi.

The Hill gazetesinde yer alan habere göre Gizli Servis Sözcüsü, iki kadın memurun görev başındayken fiziksel kavgaya girdiğini gösteren videoyu doğruladı.

Sözcü, ABD Gizli Servisi'nin 21 Mayıs günü saat 02.30 sularında iki üniformalı memur arasında yaşanan tartışmadan haberdar olduğunu aktardı.

OBAMA'NIN EVİNİN ÖNÜNDE YAŞANDI

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington DC'deki evinin önünde meydana gelen olayın iç soruşturma kapsamında olduğunu aktaran Sözcü, "Olaya karışan kişiler görevden uzaklaştırılmıştır ve bu konu bir iç soruşturmanın konusudur." ifadelerini kullandı.

Sözcü, Gizli Servis'in tüm çalışanları için katı davranış kurallarına sahip olduğunu belirterek, bunları ihlal eden herhangi bir davranışın kabul edilemeyeceğini ifade etti. Konunun personel meselesi olduğunu vurgulayan Sözcü, bu nedenle daha fazla yorumda bulunamayacağını söyledi.