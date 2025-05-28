Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de skandal! Görüntüler doğrulandı... İki kadın memur açığa alındı

ABD'de skandal! Görüntüler doğrulandı... İki kadın memur açığa alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Gizli Servisi'nde çalışan iki kadın memur, mesai saatleri içinde eski ABD Başkanı Barack Obama'nın evinin önünde kavga etti. Gizli Servis Sözcüsü, sosyal medyada yayılan kavga görüntülerinin gerçek olduğunu doğrularken, kadın memurların açığa alındığını bildirdi.

The Hill gazetesinde yer alan habere göre Gizli Servis Sözcüsü, iki kadın memurun görev başındayken fiziksel kavgaya girdiğini gösteren videoyu doğruladı.

Sözcü, ABD Gizli Servisi'nin 21 Mayıs günü saat 02.30 sularında iki üniformalı memur arasında yaşanan tartışmadan haberdar olduğunu aktardı.

ABD'de skandal! Görüntüler doğrulandı... İki kadın memur birbirine girdi - 1. Resim

OBAMA'NIN EVİNİN ÖNÜNDE YAŞANDI

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington DC'deki evinin önünde meydana gelen olayın iç soruşturma kapsamında olduğunu aktaran Sözcü, "Olaya karışan kişiler görevden uzaklaştırılmıştır ve bu konu bir iç soruşturmanın konusudur." ifadelerini kullandı.

Sözcü, Gizli Servis'in tüm çalışanları için katı davranış kurallarına sahip olduğunu belirterek, bunları ihlal eden herhangi bir davranışın kabul edilemeyeceğini ifade etti. Konunun personel meselesi olduğunu vurgulayan Sözcü, bu nedenle daha fazla yorumda bulunamayacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Adana'da bir kadın eski çalıştığı yeri soydu! Savunması 'pes' dedirttiVizesiz ülkeler hangileri, Türk pasaportuna vize istemeyen ülkeler neler? 2025 Vizesiz Ülkeler Listesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çin'de manşetler Türkiye için atıldı: Yeni enerji imparatorluğu doğuyor! Merkezi Ankara - DünyaÇin'de manşetler Türkiye için atıldı!Bir aile diken üstünde! Trump'ın göçmen politikası 4 yaşındaki kızı hedef aldı - Dünya'Ülkeyi terk edin' çağrısı üzerine bir aile diken üstünde!Brigitte Macron’un tokadı Fransa’yı salladı: Spor salonundan olay kampanya - DünyaBrigitte Macron’un tokadı Fransa’yı salladıStarship uzay aracı havada patladı! Elon Musk hüsrana uğradı - DünyaStarship uzay aracı havada patladı! Musk hüsrana uğradıİran'da İsrail'e casusluk yapan bir kişi idam edildi! - Dünyaİran'da İsrail'e casusluk yapan bir kişi idam edildi!İsrail, Gazze'de gıda yardımı için bekleyen kalabalığı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaKatil ordusu yardım bekleyen kalabalığı vurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...