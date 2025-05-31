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ABD'de skandal olay! MIT'de Filistin'i destekleyen öğrenci mezuniyet törenine alınmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin tanınmış üniversitelerinden MIT'de Gazze'de yaşanan katliama sessiz kalamayan bir öğrenci mezuniyet törenine alınmadı.

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve tüm ülkeye yayılan gösterilerde Gazze'de soykırımın sona ermesi için protestolar düzenlenmişti. Katliama sessiz kalamayan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk başta olmak üzere birçok üniversite öğrencisinin baskı altında olduğu ABD'de yeni bir skandal daha yaşandı.

ABD'nin tanınmış yüksek öğretim kurumlarından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT), Filistin'e destek konuşması yapan öğrenci, mezuniyet törenine alınmadı.

OKUL YÖNETİMİNDEN İSRAİL ORDUSUYLA İŞBİRLİĞİ

MIT'de öğrenci başkanlığı yapan Megha Vemuri adlı mezun adayın, okul yönetiminin İsrail ordusuyla ortak bilimsel araştırma yapmasını eleştiren konuşmasının ardından mezuniyet törenine girişi yasaklandı.

MIT Sözcüsü Kimberly Allen tarafından yapılan açıklamada, törende planlanmış bir rolü olmasına rağmen, "yönetimden habersiz olarak" katıldığı bir programda kürsüden yaptığı Filistin'e destek protestosu nedeniyle Vemuri'nin resmi mezuniyet törenine katılmaktan men edildiği belirtildi.

ABD'de skandal olay! MIT'de Filistin'i destekleyen öğrenci mezuniyet törenine alınmadı - 1. Resim

HİNT ASILLI ÖĞRENCİ MEZUNİYETTEN MEN EDİLDİ

Allen, "MIT ifade özgürlüğünü destekliyor ancak bireyin mezuniyet töreni organizatörlerini kasıtlı ve tekrar tekrar yanıltması ve sahneden protestoya liderlik ederek önemli bir enstitü törenini aksatmasına cevap olarak aldığı kararın arkasında duruyor." ifadelerine yer verdi.

MIT Başkanı Sally Kornbluth, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Vemuri ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, kız öğrencinin resmi mezuniyet belgesinin verilip verilmeyeceği bilinmiyor.

ABD'de skandal olay! MIT'de Filistin'i destekleyen öğrenci mezuniyet törenine alınmadı - 2. Resim

Filistin Gençlik Hareketi tarafından çevrim içi yayınlanan programın videosunda Hint asıllı Vemuri'nin, Filistin'e desteğin sembolü olarak algılanan kefiye taktığı ve MIT'yi İsrail ordusuyla ortak araştırma çalışmalarını eleştirdiği görülmüştü.

Megha Vemuri, "Gazze'de mezun verecek üniversite kalmadığına" atıfta bulunduğu konuşmasında, "İsrail'in Filistin'i yeryüzünden silmeye çalıştığını izliyoruz ve MIT'nin bunun bir parçası olması utanç verici." sözlerini kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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