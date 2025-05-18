ABD'de terör saldırısı! Bir ölü, çok sayıda yaralı var

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Palm Springs kentinde, bulunan bir doğum kliniği yakınlarında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. FBI, olayın "kasıtlı bir terör eylemi" olduğunu açıkladı.

Palm Springs şehir yetkilileri, Cumartesi sabahı yerel saatle 11.00'den hemen önce North Indian Canyon Drive'da, aralarında American Reproductive Centers'ın da bulunduğu sağlık tesisleri yakınında bir terör saldırısı gerçekleştiğini açıkladı.

Patlamada bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

"KASITLI ŞİDDET EYLEMİ"

Palm Springs Polis Şefi Andy Mills, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Yapılan kasıtlı bir şiddet eylemidir" dedi. Mills, patlamada hayatını kaybeden kişinin kimliğinin henüz belirlenemediğini ifade etti.

Patlamanın, American Reproductive Centers'ın adresi olan 1199 N. Indian Canyon Dr.'den kaynaklandığını belirten Mills, olayın etkisinin birkaç blok öteye kadar yayıldığını ve çevredeki bazı binalarda ciddi hasar oluştuğunu aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Palm Springs'te bulunan CBS News'e bağlı KESQ'nun haberine göre, FBI ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Patlamanın etkisiyle bölgedeki bazı sakinler, San Bernardino County'de yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan Twentynine Palms'taki evlerinden tahliye edildi.

FBI'ın Los Angeles bölümünden sorumlu müdür yardımcısı Akil Davis, olayla ilgili yapılan basın toplantısında, "Hiç şüpheniz olmasın, bu kasıtlı bir terör eylemidir" dedi. Davis, bunun Güney Kaliforniya'da şimdiye kadar gerçekleştirdikleri en büyük bombalama soruşturmalarından biri olduğunu iletti.

KLİNİĞİN YAKININDAKİ BİNALAR HASAR GÖRDÜ

Patlama, Palm Springs'in hafta sonları yoğun olan şehir merkezi iş bölgesine sadece birkaç blok uzaklıkta gerçekleşti. Ayrıca, şehrin ünlü Movie Colony mahallesine de yakın konumda olan American Reproductive Centers'ın, patlama sonucu ciddi hasar aldığı öğrenildi.

FBI SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRİYOR

CBS News'e gönderilen e-postalarda, FBI ve ATF'nin soruşturmayı derinleştirmek amacıyla ek ajanlar gönderdiği belirtildi. FBI, 250 metre çapındaki patlama alanının geniş bir enkazla kaplandığını ve bölge sakinlerinden şüpheli buldukları nesnelere dokunmamalarını istedi.

SAN BERNARDİNO'DA TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Patlama yerinden yaklaşık 50 mil uzaklıkta bulunan San Bernardino İlçesi'nde FBI'a bağlı ekipler, Twentynine Palms mahallesinde düzinelerce evin tahliyesine devam ediyor. İlçe Şerif Departmanı, tahliyelerin potansiyel bir "patlama bölgesinden" kaçınmak amacıyla yapıldığını aktardı.

ABD Başsavcısı Pam Bondi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Trump yönetimi kadınların ve annelerin Amerika'nın kalp atışları olduğunun farkındadır. Bir üreme kliniğine yönelik şiddet affedilemez" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENMEDİ

Güney Kaliforniya'daki üreme kliniğini hedef alan saldırıdan sorumlu olduğu düşünülen kişinin kimliği henüz açıklanmazken, FBI olayın "büyük bir terör saldırısı" olduğunu yineledi. FBI Los Angeles saha ofisi başkanı Akil Davis, "Bu kasıtlı bir terör eylemidir" diyerek saldırının kapsamını vurguladı.