ABD 'Gazze’de acil insani ateşkes' talebini veto etti

8 Aralık 2023 23:56 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 02:05

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hamas'ın saldırılarını bahane eden İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor. Sivillerin hedef alındığı operasyonlarda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 17 binden fazla insan katledildi. Bölgede çatışmalar hız kesmeden devam ederken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Çarşamba günü Gazze için BM Şartı’nın 99. maddesini devreye soktu. Guterres'in bu hareketinin ardından bugün BM Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı.

ABD'DEN GAZZE'DE ACİL ATEŞKES TALEBİNE VETO

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı. Tasarı, daimi üye olan ABD tarafından veto edildi. İngiltere "çekimser" oy kullanırken diğer 13 üye "evet" oyu kullandı.

GUTERRES 99. MADDEYİ İŞLETMİŞTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek Konseye gönderdiği mektuba atıfta bulunulan karar tasarısında, Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtiliyordu. Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılıyordu. Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.

ABD'nin BM Daimi Temscilisi Robert Wood, karar tasarısında Hamas'ın kınanmadığını, bazı Konsey üyelerinin bu konuda sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

GAZZE'DE 7 BİN 112 ÇOCUK KATLEDİLDİ

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.