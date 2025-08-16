ABD'den Gazze'ye veto! Filistinlilere vize vermeyi durdurdu

İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Özellikle çocuklar açlığa karşı büyük bir mücadele veriyor. İsrail, ABD'nin onayladığı işgal planıyla insani felaketin dozunu artırmaya çalışırken, Trump yönetiminden Gazze halkına yönelik veto geldi.

GAZZE HALKINA VİZE VERMEYİ DURDURDU

ABD, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken, Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz." ifadesine yer verildi.