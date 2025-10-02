Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ayşe Barım’ın tahliye kararına savcılık itiraz etti

Ayşe Barım’ın tahliye kararına savcılık itiraz etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ayşe Barım’ın tahliye kararına savcılık itiraz etti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gezi Parkı davasında dün ikinci kez hakim karşısına çıkan menajer Ayşe Barım, 248 gün sonra adli kontrol ve ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Barım'ın tahliye kararına itirazda bulundu.

Gezi Parkı davasında ikinci kezhakim karşısına çıkan menajer Ayşe Barım, hakkında yayınlanan 30 yıla kadar hapis cezası talebine rağmen dün akşam adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise mahkemenin bu kararına itiraz ederek yargı sürecinin devamını talep etti.

30 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

DÜN TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ayşe Barım ile taraf avukatları hazır bulunmuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen oyuncular ve beyanda bulunan avukatların ardından mahkeme açıkladığı ara kararda, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartları ile tutuklu Ayşe Barım'ın tahliyesine hükmetmişti.

AYŞE BARIM'IN TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Ancak bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen tahliye kararına itiraz etti ve dosyayı üst mahkemeye sevk etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün tahliye edilen menajer Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz etti.

Ayşe Barım’ın tahliye kararına savcılık itiraz etti - 1. Resim

Cezaevinde 32 kilo verdiğini söyleyen Ayşe Barım'ın son hali...

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Günlerdir eve kapanmıştı! Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem’den ilk sözler: Zamanı gelince konuşacağımTaffarel'den Galatasaray açıklaması: Alisson'a bunu söylemiştim!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Günlerdir eve kapanmıştı! Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem’den ilk sözler: Zamanı gelince konuşacağım - MagazinGünlerdir eve kapanmıştı! Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem’den ilk sözler: Zamanı gelince konuşacağımMeclis resepsiyonunda Mustafa Keser sürprizi - MagazinMeclis resepsiyonunda Mustafa Keser sürpriziAyşe Barım cezaevinden tahliye oldu, ailesi akaryakıt istasyonundan aldı - MagazinAyşe Barım cezaevinden tahliye olduBeşiktaş’ta korkutan yangın! Oyuncu Şebnem Bozoklu’nun evi de zarar gördü - MagazinOyuncu Şebnem Bozoklu’nun evi de zarar gördüGüllü’nün ölüm gecesine dair çarpıcı tanık: Eve iki erkek girdi - Magazin"Eve iki erkek girdi"Barış Murat Yağcı annesi Arzu Ernak’ın vefatını duyurdu: Derin üzüntü içindeyiz - MagazinBarış Murat Yağcı annesi Arzu Ernak’ın vefatını duyurdu: Derin üzüntü içindeyiz
Sonraki Haber Yükleniyor...