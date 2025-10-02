Ayşe Barım’ın tahliye kararına savcılık itiraz etti

Gezi Parkı davasında ikinci kezhakim karşısına çıkan menajer Ayşe Barım, hakkında yayınlanan 30 yıla kadar hapis cezası talebine rağmen dün akşam adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise mahkemenin bu kararına itiraz ederek yargı sürecinin devamını talep etti.

30 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

DÜN TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ayşe Barım ile taraf avukatları hazır bulunmuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen oyuncular ve beyanda bulunan avukatların ardından mahkeme açıkladığı ara kararda, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartları ile tutuklu Ayşe Barım'ın tahliyesine hükmetmişti.

AYŞE BARIM'IN TAHLİYE KARARINA İTİRAZ