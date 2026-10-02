ABD'den İran'a yeni yaptırım dalgası! Otomotiv ve demiryolu şirketleri hedefte

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın otomotiv ve demiryolu sektörlerindeki büyük şirketleri ile bu sektörlere uluslararası tedarik sağlayan kuruluşlara yeni yaptırımlar uyguladı. Bakanlık ayrıca İran'ın yaptırımları aşmak için kullandığını öne sürdüğü Rusya bağlantılı A7 gölge bankacılık ağını da hedef aldı.

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ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Bakanlık, yaptırımların İran'ın demiryolu ve otomotiv sektörlerindeki büyük şirketleri ile bu sektörlere uluslararası tedarik sağlayan kuruluşları hedef aldığını bildirdi.

Açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen İran petrolüne abluka uygulaması nedeniyle Tahran'ın petrol, gübre, kimyasal maddeler ve diğer ürünlerin taşınmasında otomotiv ve demiryolu taşımacılığına daha fazla yönelmek zorunda kaldığı belirtildi. Son yaptırımlarla bu alternatif taşıma kanallarının da hedef alındığı kaydedildi.

İRAN'IN OTOMOTİV DEVLERİ LİSTEDE

Yaptırımlar kapsamında İran'ın önde gelen otomotiv şirketleri Khodro ve SAIPA ile bağlı ortaklıklarının yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Bu şirketlerin İran'ın iç otomotiv pazarının yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğu kaydedildi.

DEMİRYOLU ŞİRKETLERİNE DE YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığı, İran devletine ait yolcu ve yük taşıma hizmetleri sunan İran İslam Cumhuriyeti Demiryolu Şirketi ile Raja Yolcu Trenleri Şirketi'nin yanı sıra önde gelen özel bir demiryolu taşımacılık şirketinin de yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımların İran'ın finansal faaliyetlerini mümkün kılan unsurları doğrudan hedef aldığını ve ABD ile ortaklarının İran yönetiminin gelir kaynaklarını kurutmasının önünü açtığını söyledi.

A7 GÖLGE BANKACILIK AĞI DA HEDEFTE

Hazine Bakanlığı, İran'ın yaptırımları aşmak için kullandığı ve Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen A7 gölge bankacılık ağına yönelik de adım attı. Mali Suçlarla Mücadele Ağı, A7'nin alt acentelerini içeren işlemlere ilişkin para transferlerini yasaklayacak düzenleme önerirken, OFAC da A7 Ağı'nı yaptırım listesine aldı.

Bakanlık, A7'nin yaptırımlardan kaçınmak ve yaptırım kapsamındaki ödemeleri normal ticari faaliyetler gibi göstermek amacıyla oluşturulduğunu öne sürdü. Ağın, aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun da bulunduğu İranlı aktörler tarafından kullanıldığı belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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