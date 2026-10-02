Herkes ateşkes beklerken, ABD harekete geçti: 3'üncü taarruz grubuyla İran'ı kuşatıyor

Trump Hürmüz teklifini reddetti, ABD Orta Doğu'ya dev askeri yığınak için düğmeye bastı. Ara seçim sonrası bombardıman sinyali veren Washington, bölgeye üçüncü uçak gemisini sevk ederek 10 bin yeni asker konuşlandırıyor.

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ABD-İran arasındaki gerilim sürerken, ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Washington yönetiminin Orta Doğu’ya üçüncü uçak gemisi taarruz grubunu konuşlandırmaya hazırlandığını öne sürdü.

ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ile Makin Island Amfibi Görev Grubu’nun geçtiğimiz günlerde California eyaletindeki San Diego Limanı’ndan ayrıldığı ve birliklerin kasım ayı sonlarına doğru bölgeye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

10 BİN İLAVE ASKER

Yaklaşık 10 bin ilave askeri personelin halihazırda bölgede bulunan 50 binden fazla ABD askerine katılmasının beklendiği aktarıldı. Haberde, USS George Washington ve USS George H. W. Bush uçak gemilerinin de bölgede görevlerini sürdürdüğü hatırlatıldı.

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Japonya’ya geri dönebileceği değerlendirilen Washington uçak gemisinin, Roosevelt gemisinin bölgeye ulaşmasının ardından görevini sürdürmesi halinde ABD’nin nisan ayından bu yana ilk kez Orta Doğu’da üç aktif uçak gemisi taarruz grubu bulunduracağı ifade edildi.

"BOMBARDIMAN ARTACAK" DEMİŞTİ

Söz konusu iddia ve askeri yığınağın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetiminin teklif ettiği 7 günlük bir anlaşma sürecini reddetmesinin ardından geldiği vurgulandı.

Trump, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ABD’de düzenlenecek ara seçimlerin ardından İran’a yönelik bombardımanı artıracağı iddiaları konusunda, "Bu mümkün" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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HÜRMÜZ TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

İran, geçtiğimiz hafta ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında arabulucu Katar aracılığıyla ABD'ye iletilen planın parçası olarak Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Boğaz'dan normal deniz geçişini 7 gün içinde yeniden başlatmayı teklif etmişti.

Trump, bu teklifi reddettiğini söyleyerek, "Tekliflerini reddettim. Çok ağır kaybettikleri için Boğaz'ı derhal açacakları bir anlaşma yapmak istiyorlar" demişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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