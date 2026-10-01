23 yıllık işgal sona erdi: ABD çekildi, Irak'ta yeni sayfa açıldı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonu Irak’taki askerî misyonunu tamamladı. ABD güçlerinin çekilmesiyle 23 yıllık işgal bitti.

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ABD güçleri, 2003 yılında işgal ettiği Irak’tan çekiliyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, ABD ve koalisyon güçlerinin Bağdat yönetimi ile varılan mutabakat kapsamında çekildiğini söyledi.

Gazetemize konuşan Iraklı Milletvekili Erşat Salihi, ülke güvenliğiyle ilgili bazı kirli hesapların yapıldığını ve Irak’ı bir çete savaşına sürüklemek isteyenlerin olduğunu söyledi.

Irak Türkmeni ve Cumhurbaşkanı eski başdanışmanlarından Erşat Hürmüzlü ise yaşananları tarihî gelişme olarak nitelendirdi ve “Bazı senaryolara karşı Türkiye dahil bölge ülkeleri ve Irak hükûmeti dikkatli olmalı” dedi.

Irak güvenlik güçleri, ABD ve uluslararası koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi dolayısıyla başkent Bağdat'ta kutlama düzenledi

DEAŞ SALDIRILARI BAŞLADI

Amerikan askerlerinin Irak’tan çıkma sürecine özellikle Barzani cephesinden radikal açıklamalar geldi. DEAŞ tehdidini gerekçe gösteren KDP yetkilileri Amerika’nın kalması gerektiğini beyan etti. ABD askerlerinin çekilmesine paralel, Kerkük Vadi Çay ve Altınköprü ilçesine saldıran DEAŞ iki kişiyi katletti.

Gazetemize konuşan Iraklı Milletvekili Erşat Salihi, ABD’nin çekilmesini fırsat gören unsurlar olduğunu ve 2014 DEAŞ senaryosuna benzer bazı hazırlıklar yapıldığını anlattı. Salihi “Bu sefer Kerkük’ü hedef seçtiler. Uyuyan hücreler uyandı. Diğer yandan Erbil kanadı sürekli DEAŞ merkezli açıklamalar yapmakta. Birileri bir oyun peşinde. Bu çok net.

23 yıllık işgal sona erdi: ABD çekildi, Irakta yeni sayfa açıldı

Güvenlik kaynaklarından aldığımız bilgilere göre özellikle Musul-Kerkük hattında bir şeyler deneyecekler. Irak’ta ABD sonrası bir iç karışıklık ve çete savaşları dönemi başlatmak için çabalayan odaklar var. Bununla ilgili bir ay önceden çalışmalara başladılar. Bu sürecin dikkatli yürütülmesi ve geçmiş hataların tekrar edilmemesi gerekiyor. Türkmen beldeler her zamankinden çok daha ağır risk altında” dedi.

Irak ve ABD arasında varılan Sofa mutabakatını hatırlatan Irak kökenli Türkmen uzman Erşat Hürmüzlü “Kürt bölgesinin rahatsızlığı, gelecek adına kaygı unsuru. Oysa yaşanan olay Irak’ın egemenliğinin tescilidir. Esasında taraflar Sofa’da mutabakata vardı ve ABD 2011’den itibaren zaten çekilmeye başladı. Ancak DEAŞ aparatı ile bu 15 yıl geciktirildi.

Iraklılar, ABD ve uluslararası koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi dolayısıyla başkent Bağdat'ta yürüyüş düzenledi.

Şimdi Barzani’nin ‘DEAŞ hortlayacak’ açıklaması ve Duhok’tan 162, Erbil’den 108 DEAŞ teröristinin salıverilmesi doğal olarak herkesi endişelendiriyor. Acaba 2014 Musul senaryosu ABD’yi burada tutmak için bir kez daha mı tekrarlanacak?

Kürt bölgesi yönetimi Bağdat’ın daha fazla güçlenmesini istemiyor. Ancak Türkiye başta Kalkınma Yolu, petrol sevkiyatı ve Irak savunma sanayiinin yeniden yapılandırılma sürecinde kârlı çıkar. Evet Başika ve Zerkan’dan çekiliyoruz ancak Irak’ın kara ve hava savunma konseptini Türkiye şekillendirecek.

Bu yapılan anlaşmalarla belirlendi. Diğer yandan bu durum çözüm sürecine de olumlu yansıyacak. Zira terör örgütünün yıllardır kimlere sırtını yasladığı bilinen bir gerçek. Kesinlikle yeni ittifak ilişkileri kurulacak ve bu denklemde Türkiye kazanan ülke olacak” diye konuştu.

23 yıllık işgal sona erdi: ABD çekildi, Irakta yeni sayfa açıldı

KERKÜK VALİSİ BAĞDAT’TA

Öte yandan Kerkük Valisi Mehmet Seman artan tehdit ve saldırılar kapsamında Bağdat’a giderek Irak Başbakanı Ali Zeydi ve güvenlik yetkilileriyle görüştü. Vali Seman’ın ayrıca Başbakan Zeydi ile görüşmesinde Türkmen bakan konusunu da gündeme getirdiği öğrenildi.

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