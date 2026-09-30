23 yıllık savaş sona eriyor! Trump: "Irak'tan defolup gidiyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Irak'tan 23 yıl sonra çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Irak'taki savaşın sona erdiğini savunurken İran'la devam eden savaş için de "Şu veya bu şekilde hızlıca sona erdireceğiz" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Ulusal Hispanik Miras Ayı kutlamasında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında ABD’nin 23 yıl sonra Irak’tan çekilmesine değinen Trump, "Son Amerikan güçlerinin Irak’tan ayrılmakta olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Uzun bir zaman, bizi en başta bu bataklığın içine sokan çok kötü kararlarla geçti. Bu bizim için uzun, çok uzun yıllar boyunca bir bataklık oldu. Ama yakında tarihin bu bölümü sona erecek. Bu, Amerika için harika bir gün" dedi.

"IRAK'TAN DEFOLUP GİDİYORUZ"

Irak savaşının 2003’te eski Başkan George W. Bush döneminde başladığını, Obama ve Biden döneminde devam ettiğini söyleyen Trump, "Verdikleri isimle Doğal Kararlılık Harekatı, 2026’da Başkan Donald J. Trump liderliğinde sona eriyor. Irak'tan defolup gidiyoruz. Bugün, ABD için zafer günüdür" ifadelerini kullandı.

Trump, "Koalisyon güçlerinin ve teçhizatın Erbil Hava Üssü’nden düzenli bir şekilde ayrılışı, çok pahalı bir yolculuğun sonunu işaret ediyor. Bütün teçhizatımızı aldık. Dedim ki, biraz uzun sürsün ama her şeyi alın. Hatırlarsınız Afganistan’da tüm teçhizatı geride bırakmıştık" dedi.

"EVE DÖNME VAKTİNİN GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Trump, "Çekilirken yerde bir vida bile varsa alın, bezden yapılmış bir çadır varsa onu bile alın" şeklinde emir verdiğini söyledi.

ABD Başkanı, "Kalmak ya da ayrılmak arasında bir seçim yapmam gerekiyordu ve Amerika’nın eve dönme vaktinin geldiğini düşündüm. Irak Başbakanı Ali Zeydi harika biri. Umarım işleri iyi idare edebilir" dedi.

"BU SAVAŞI ŞU VEYA BU ŞEKİLDE HIZLICA SONA ERDİRECEĞİZ"

Ardından İran’a değinen ve İran’dan "neredeyse tamamen yok edilmiş ülke" olarak bahseden Trump, "Ekonomileri iyi değil. Yüzde 300’ün üzerinde enflasyon var. Donanmaları, hava kuvvetleri yok oldu. Hava savunma teçhizatları yok oldu. Hürmüz Boğazı neredeyse tamamen bizim kontrolümüzde. Neredeyse diyorum çünkü arada sırada mayın bırakıp işleri aksatıyorlar. Son üç günde Hürmüz Boğazı’ndan tarihin herhangi bir döneminde olandan daha fazla petrol geçti. Savaştan bu yana demiyorum, tarih boyunca diyorum" ifadelerini kullandı.

İran savaşına ilişkin açıklamalarında Trump, "Bu savaşı şu veya bu şekilde hızlıca sona erdireceğiz. Şu veya bu şekilde dediğimde ne dediğimi anlıyor musunuz?" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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