ABD'den İsrail'e askeri takviye iddiası! Ek asker ve uçaklar geliyor

İsrail basını, ABD'nin Orta Doğu'da olası gerilime karşı hazırlık kapsamında İsrail'e gelecek haftalarda ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığını öne sürdü. Haberde, ABD'nin İsrail'de halihazırda yaklaşık 3 bin askeri bulunduğu belirtildi.

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ABD'nin Orta Doğu'da olası gerilime karşı hazırlık kapsamında İsrail'e ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.

İsrail merkezli Walla internet sitesinin haberinde, ABD ordusunun İsrail'in çeşitli bölgelerinde yaklaşık 3 bin askerinin bulunduğu belirtildi. Bu askerlerin hava savunma sistemlerinin işletilmesinin yanı sıra pilot, destek ve lojistik personeli ile askeri karargahlarda görev yapan unsurlardan oluştuğu aktarıldı.

Haberde, ABD ordusunun son haftalarda bazı birliklerin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle bölgede rutin personel değişimi yaptığı kaydedildi. Bununla birlikte, Orta Doğu'da olası bir gerilime hazırlık kapsamında gelecek haftalarda İsrail'e ek asker ve uçak gönderilmesinin beklendiği iddia edildi.

İSRAİL ORDUSU İRAN SENARYOSUNA HAZIRLANIYOR

Walla'nın haberinde, İsrail ordusunun İran'la yeni bir çatışma veya bölgede hızlı bir gerilim ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü ileri sürüldü. Olası geniş çaplı bir çatışma durumunda İran'da vurulabilecek hedefler üzerinde çalışmalar yapıldığı belirtilirken, İsrail ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasındaki askeri koordinasyonun da sürdüğü kaydedildi.

Koordinasyonun, İran'dan gelebilecek olası füze saldırıları da dahil olmak üzere farklı senaryolar kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

ABD'nin son günlerde İran'la artan gerilim ortamında Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirdiği, bölgeye ilave asker ve deniz unsurları sevk ettiği yönündeki haberler de basına yansımıştı.

NETANYAHU'DAN SALDIRI İDDİASI

İsrail Başbakanı Netanyahu da 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu.

Netanyahu, olası saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmamıştı. Muhalefet ise söz konusu açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise ülkedeki güvenlik durumu ve ordunun tüm cephelerde yüksek alarma geçirilmesi nedeniyle ABD'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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