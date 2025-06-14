ABD'den İsrail'in saldırısına sert tepki: Güney Pars baskın düşüncesizceydi
ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı kapsamlı saldırılar çerçevesinde Güney Pars doğalgaz sahasını hedef almasına sert tepki gösterdi. Washington'dan yapılan açıklamada saldırının ABD'nin doğalgaz çıkarlarını tehdit ettiği ve düşüncesizce olduğu ifade edildi.
İran medyası, İsrail güçlerinin İran’ın Buşehr eyaletinde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasındaki altyapıya saldırı düzenlediğini ve tesisin bazı bölümlerinde yangın çıktığını aktardı.
Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları saldırının, "drona benzeyen küçük bir hava aracıyla" gerçekleştirildiğini söyledi.
ABD'DEN SERT TEPKİ
ABD’li bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin "İsrail’in Pars sahasına düzenlediği baskın, Katar’daki önemli ABD doğalgaz çıkarlarına sadece 200 km mesafedeydi. Pars gaz sahasına yönelik baskını düşüncesizceydi" açıklamasında bulundu.