ABD'den net "Ahmed Şara'nın alternatifi' açıklaması: Ortada bir halef yok

Suriye'nin Süveyda ilinde Dürziler ile Şam yönetimi güçleri arasında yaşanan çatışmalar sonrası Washington'dan Ahmed Şara hükümetine ilişkin net açıklamalar geldi. Bölgedeki hareketlenmeye dikkat çeken ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack, Şara'nın bir alternatifinin olmadığını vurgulayarak "Bu Suriye rejimi başarısız olursa, birileri başarısızlığa teşvik etmiştir. Ortada bir halef yok" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki Suriye rejiminin halefi ya da alternatifi olmadığını belirterek, "Bu Suriye rejimi başarısız olursa, birileri başarısızlığa teşvik etmiştir. Ne amaçla? Ortada bir halef yok" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack, Lübnan ziyareti sırasında Reuters'a verdiği röportajda Suriye'deki gelişmelere değindi. Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya Suriye'nin Süveyda kentindeki Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle politikalarını yeniden düzenlemesi ve daha kapsayıcı bir yaklaşımı benimsemesi çağrısında bulunarak, eş-Şara'nın aksi takdirde uluslararası desteği kaybetme ve ülkesinin parçalanma riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Barrack, eş-Şara'ya Suriye ordusunun yapısında bulunan unsurları yeniden gözden geçirmesini ve bölgesel güvenlik yardımı almasını tavsiye ettiğini belirtti. Barrack, Suriye'de savaş sonrası hızlı bir değişim olmazsa Eş-Şara'nın iktidara gelmesini sağlayan ivmeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"SURİYE BİRLİKLERİ ŞEHRE GİRMEDİ"

Barrack, eş-Şara hükümetinin azınlıkları yönetim yapısına entegre etme konusunda "daha kapsayıcı ve hızlı" olmayı düşünmesi gerektiğini ifade etti. Süveyda'da Dürzi sivillere yönelik ihlallerden Suriye güvenlik güçlerinin sorumlu olduğu yönündeki haberlere karşı çıkan Barrack, terör örgütü DEAŞ mensuplarının Suriye ordusu üniforması giymiş olabileceğini belirtti. Barrack, "Suriye birlikleri şehre girmedi. Yaşanan bu vahşet Suriye rejim birlikleri tarafından gerçekleştirilmiyor. Şehre girmediler bile çünkü İsrail ile girmeyecekleri konusunda anlaştılar" dedi.

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"ORTADA BİR HALEF YOK"

Suriye'deki risklerin tehlikeli derecede yüksek olduğuna dikkat çeken Barrack, söz konusu Suriye rejiminin halefi ya da alternatifi olmadığını söyledi. Barrack, "Bu Suriye rejimi başarısız olursa, birileri başarısızlığa teşvik etmiştir. Ne amaçla? Ortada bir halef yok" dedi.

Suriye'nin Libya ya da Afganistan gibi olup olmayacağına dair soruya Barrack,"Evet, hatta daha da kötüsü" cevabını verdi.

ABD, İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARINI DESTEKLEMİYOR

İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının Suriye'deki "karışıklığı" daha da arttırdığını aktaran Barrack, İsrail'e mesajının Suriye'nin yeni lideriyle ilgili endişelerini gidermek için diyalog kurması olduğunu ve ABD'nin endişelerin giderilmesine yardımcı olmak için "dürüst bir aracı" rolü üstlenebileceğini belirtti.

"EĞER FEDERAL BİR HÜKÜMETLE SONUÇLANIRSA BU ONLARIN TAKDİRİDİR"

ABD'nin istikrar, birlik, adalet ve kapsayıcılık dışında Suriye'nin siyasi formatının ne olması gerektiğini dikte etmediğini ifade eden Barrack, "Eğer federal bir hükümetle sonuçlanırsa, bu onların takdiridir" dedi.