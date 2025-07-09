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ABD'den Türkiye'deki 22 kuruluşa yaptırım!

Kaynak: Dış Haberler
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ABD&#039;den Türkiye&#039;deki 22 kuruluşa yaptırım!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’ne gelir sağladığı gerekçesiyle Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye merkezli 22 şirkete yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran’ın yaptırımları aşarak petrol satışından elde ettiği gelirleri Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’ne (IRGC-QF) aktaran “gölge bankacılık” ağını hedef aldı.

ABD’li yetkililer, İran’ın bu ağı kullanarak petrol satışından yüz milyonlarca dolarlık kâr sağladığını ve bu parayı nükleer programı ile balistik füze geliştirme faaliyetlerine aktardığını belirtti.

ABD'den Türkiye'deki 22 kuruluşa yapırım - 1. Resim

TÜRKİYE, HONG KONG VE BAE'DEN 22 KURULUŞ LİSTEDE

OFAC tarafından açıklanan yeni yaptırım listesinde Hong Kong, BAE ve Türkiye merkezli 22 kuruluş yer aldı. Söz konusu kuruluşların, İran petrolünün uluslararası pazarlarda satılmasına aracılık ederek ödemeleri gizli hesaplar üzerinden yönlendirdiği ve IRGC-QF kontrolündeki paravan şirketlere aktardığı iletildi.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Bakan Yardımcısı Scott Bessent, "İran rejimi bu gölge bankacılık sistemine nükleer ve balistik füze programını finanse etmek için dayanıyor, bu da İran halkının yararına olmaktan çok bölgedeki istikrarsızlığı artırıyor" dedi.

ÖNCEKİ YAPTIRIMLARIN DEVAMI

Yeni yaptırımlar, ABD Başkanı'nın İran’a yönelik Ulusal Güvenlik Başkanlık Muhtırası doğrultusunda atılan ikinci büyük adımı oluşturuyor. ABD Hazinesi geçen ay da İran’ın bu finansal ağında yer alan çok sayıda kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamıştı.

Kaynak: Dış Haberler

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