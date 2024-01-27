ABD'den Türkiye'ye F-16 onayı! Resmi bildirim Kongre'ye gönderildi

KONGRE'YE RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yaklaşık 23 milyar dolar değerinde 40 adet F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ne yaklaşık 23 milyar dolar değerinde F-16 alımı ve modernizasyonu ve ilgili ekipmanların satışını onaylayan kararını verdi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının ilgili sertifikasyonu bugün Kongre'ye ilettiği kaydedildi.

İLGİLİ EKİPMANLAR DA TEMİN EDİLECEK

Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun güvenlik ve istikrarı açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, Ankara'ya uçak ve modernizasyon kitinin yanı sıra ilgili ekipmanların da temin edileceği belirtildi.

Kongreden ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına itiraz gelmemesi halinde silah satışı gerçekleşecek.

SENATO'DAN SATIŞA ONAY

Ayrıca, yabancı ülkelere silah satışlarında denetim görevi olan Senato Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Ben Cardin, F-16'ların satışına onay vereceğini söyledi.

Aynı saatlerde konuya ilişkin bir açıklama yapan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul da İsveç'in NATO üyeliğinin Ankara tarafından onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve F-16'ların satışına onay vereceklerini belirtti.

KONGRE'NİN DEĞERLENDİRME İÇİN SÜRESİ 15 GÜN

ABD Kongresinin satışı değerlendirmek için 15 gün yasal süresi bulunuyor, bu süre içerisinde itiraz olmazsa satış resmen gerçekleşmiş oluyor. Söz konusu süre NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor.

Yabancı ülkelere silah satışı konusunda değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunan komite ise 'Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi' olarak biliniyor.