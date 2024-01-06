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    AB'den bomba itiraflar! 'Çifte standartçı görünüyoruz'

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bir etkinlikte yaptığı konuşmasında çok ciddi itiraflarda bulundu. Borell, "Gazze halkının yaşadığı trajediye son veremezsek projemiz (Avrupa Birliği), ciddi bir tehdit altına girecektir." ifadelerini kullandı. Ayrıca AB'nin, Ukrayna ve Filistin halkları arasında farklı politikalar izlemesi sonucunda dünya kamuoyunun onları "çifte standartçı" olarak gördüğünü söyledi.

    AB&#039;den bomba itiraflar! &#039;Çifte standartçı görünüyoruz&#039;
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin gibi çatışma noktalarında AB'nin tutarsız ve uyumsuz politikalar benimsemesinin "çifte standart" algısına neden olduğu uyarısında bulundu.

    'HAMAS BOMBALARLA YOK OLAMAZ'

    Borrell, Fransız Le Grand Continent dergisinin düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazze ve Ukrayna'da yaşananların aktör ve kökenleri farklı olsa da birbiriyle bağlantılı olduğunu belirterek "Korkarım ki hızlı bir şekilde tutumumuzu değiştirmez ve tüm imkanlarımızı seferber etmezsek, Putin'in Ukrayna'da kazanmasına izin verirsek, Gazze halkının yaşadığı trajediye son veremezsek projemiz (Avrupa Birliği), ciddi bir tehdit altına girecektir." görüşünü paylaştı.

    İsrail-Filistin sorununun nihai çözümü için iki devletli çözüme işaret eden Borrell, AB üyeleri dahil uluslararası toplumun Oslo Anlaşması'nın ilkelerini desteklemesi gerektiğini vurguladı.

    AB'den bomba itiraflar! 'Çifte standartçı görünüyoruz'

    Borrell, İsrail hükümetinin uluslararası toplumun desteklediği iki devletli çözüme karşı çıktığına dikkati çekerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisi iktidarda olduğu sürece bir Filistin devletinin "asla gün yüzü görmeyeceği" sözünü verdiğini hatırlattı.

    İsrail-Filistin çatışmasının askeri çözümünün olmadığını vurgulayan Borrell, "Hamas, her şeyden önce bir fikirdir ve bir fikri bombalarla öldüremezsiniz." yorumunu yaptı.

    AB'DE REFORM ÇAĞRISI

    Borrell, AB'nin olaylara çok yavaş tepki verdiği ve bunun bedelini ağır ödediği eleştirisinde bulundu.

    "Pratikte büyüklüğümüz her zaman güç değildir ve karar almamız gerektiğinde kurallarımız çoğu zaman harekete geçmemizi engelliyor." diyen Borrel, şu ifadeleri kullandı:

    "Avrupa'nın Ukrayna, Moldova ve Batı Balkan ülkelerini de kapsayacak şekilde genişlemesinin öngörülmesi, AB'de reform yapılmasını gündeme getirmekte. Oy birliği kuralını sürdürdüğümüz takdirde 37 üyeyle çalışmaya nasıl devam edebileceğimizi bilmiyorum. Bu tehlikelerle dolu ortamda yeterince hızlı ve güçlü hareket edebilmek için farklı şekilde çalışmamız gerekiyor."

    AB'den bomba itiraflar! 'Çifte standartçı görünüyoruz'

    AB'nin Rusya-Ukrayna Savaşı başladığı an hızlı ve etkili kararlar aldığına işaret eden Borrell, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze hakkında ise Avrupa'nın Holokost geçmişi nedeniyle üye ülkelerin arasında büyük fikir farklılıklarının olduğunu söyledi.

    Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan kararlarda üye devletlerin hemfikir olamaması nedeniyle iki kez birliğin sarsıldığını ve uluslararası duruşunun zayıfladığını ifade etti.

    'ÇİFTE STANDARTÇI GÖRÜNÜYORUZ'

    AB'nin Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin konusunda farklı tutumlara sahip olmasının diğer ülkeler karşısında tutarlılık ve güvenilirlik açısından sorun teşkil ettiğine dikkati çeken Borrell, üye ülkelere AB'nin "ilkelere değil çıkarlara dayalı çifte standartla hareket ettiği" algısının olduğu uyarısında bulundu.

    Borrell, AB'nin iki olay arasında farklı tutumlar almasının açıklık ve cesaretle yüzleşilmesi gereken önemli siyasi ve ahlaki ikilemler meydana getirdiğini belirterek şunları kaydetti:

    "Ukrayna söz konusu olduğunda ülkenin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerini savunuyoruz. İsrail-Filistin çatışması söz konusu olduğunda ise aynı fikirde olmamamız, uluslararası hukuku savunma konusundaki güvenilirliğimizi zayıflatmıştır. 144 devlet, BM Genel Kurulunda Ukrayna'yı desteklediğinde tarihin doğru tarafında yer aldığına ve uluslararası toplumun sesini yükselttiğine inanıyoruz ancak 153 ülke, Gazze'de insani ateşkes çağrısında bulunduğunda bunu aynı şekilde görmekte zorlanıyoruz."

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AbİsrailHamas
    Haberler > Dünya > AB'den bomba itiraflar! 'Çifte standartçı görünüyoruz'
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