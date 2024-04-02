ABD'li silah fabrikasına "soykırım" darbesi! Filistin destekçisi aktivister, tesise balyozla saldırdı

İngiltere'de Filistin destekçisi aktivist bir grup, İsrail'e askeri malzeme sattığı gerekçesiyle ABD'li silah fabrikasına balyozla saldırdı. Aktivisler askeri tesisin çatısı ve camlarını balyozla parçalarken, "Bu, zorunlu açlık için. Bu, soykırım için. Bu, toplu tecavüze uğrayan kadınlar için." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanında Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail'i destekleyen firmalara yönelik boykotlar devam ediyor. İngiltere'de Filistin destekçi aktivistler, İsrail'e askeri malzeme satan bir tesise yönelik eylem düzenledi.

TESİSE BALYOZLA SALDIRILDI

"Palestine Action" grubu üyesi aktivistler, ABD'li şirket "Teledyne Defence and Space"in West Yorkshire'da bulunan tesisinin çatısını ve camlarını balyozla kırdı.

"BU, TOPLU TECAVÜZE UĞRAYAN KADINLAR İÇİN!"

Grubun, X hesabından paylaştığı görüntüde, Filistin destekçisi aktivistin elindeki balyozla çatıya zarar verdiği esnada, "Bu, zorunlu açlık için. Bu, soykırım için. Bu, toplu tecavüze uğrayan kadınlar için. Bu, bombalanan kiliseler için. Bu, bombalanan camiler için." ifadelerini kullandığı duyuldu.

Bir diğer aktivist de fabrikanın camlarını kırarak zarar verdi.

FİLİSTİN BAYRAĞI DALGALANDI

Aktivistler daha sonra fabrikanın çatısında toplanarak Filistin bayrağı açtı.

Palestine Action, X hesabından yaptığı açıklamada ise "Tesis, İsrail ordusu tarafından Gazze'de soykırım yapmak için kullanılan füzeler ve F-35 savaş uçakları için bileşenler üretiyor." ifadesini kullandı.