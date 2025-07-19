ABD’nin en gizli üssü ölüm saçtı! Hastalık yayılırken Kongre harekete geçti

ABD’nin 51. Bölge olarak bilinen gizli askeri üssünde görev yapan bazı askerler, kansere yakalandıklarını öne sürdü. İddialar sonrası Kongre harekete geçti.

Amerika’nın en karanlık sırlarından biri olan 51. Bölge şimdi bambaşka bir iddiayla gündemde. Yıllar boyunca "çok gizli projeleri" koruyan güvenlik personelinin, görev sonrası kanser ve ölümcül hastalıklarla boğuştuğu ortaya çıktı.

NEVADA TEST VE EĞİTİM SAHASI RADARDA!

ABD Hava Kuvvetleri’nden emekli olan birçok personel, Nevada Çölü’nde yer alan ve “Gizli 51. Bölge” olarak bilinen Nevada Test ve Eğitim Sahası’nda (NTTR) görev yaparken ölümcül hastalıklara yakalandı.

1970’lerde nükleer testler yapılan bir arazinin üzerine inşa edilen tesiste çalışan eski askerler, görünmeyen bir tehlikeye maruz kaldıklarını ve bunun yıllar sonra ortaya çıktığını aktardı.

Üste görev yapan eski personelden David Crete, "490 iş arkadaşım ağır hastalıklardan hayatını kaybetti, ben hayatta kalan şanslı azınlıktan biriyim" diyerek durumu özetledi.

HÜKÜMETTEN TIBBİ DESTEK YOK, KAYITLAR GİZLİ

Gaziler, radyasyona maruz kaldıklarını kanıtlayamadıkları için ABD Gazi İşleri Bakanlığı tarafından tedavi kapsamına alınmadı. Bunun nedeni ise görevlerinin “çok gizli” olması ve tüm kayıtların "veri maskeli" biçimde saklanması.

Görevlilerin maruz kaldıkları hiçbir şey resmi olarak belgelenmiyor.

Crete, "Karım üç kez düşük yaptı. Birlikte çalıştığım adamlardan birinin eşi yedi kez düşük yaptı. Dört çocuğum da doğuştan ciddi sağlık sorunlarıyla dünyaya geldi" diyerek tehlikenin sadece askerleri değil ailelerini de etkilediğini açıkladı.

'F-117 HAYALET UÇAKLARINI KORUDUK, KANSERE YAKALANDIK'

Crete ve Pomp Braswell adlı diğer bir gazi, 1980'lerde NTTR'de F-117 hayalet bombardıman uçaklarının güvenliği için görev yaptıklarını belirtti. O dönemde görevlerinin mahiyetini bilmeden, nükleer test kalıntıları üzerinde çalıştıkları kaydedildi.

"Genç yaşta bu üsse girmek çok özel bir duyguydu ama annem ne yaptığımı hiç öğrenemedi" diyen Braswell, üsse dair gizlilik politikalarının askerlerin hayatlarını tehdit ettiğini ifade etti.

ABD KONGRESİ HAREKETE GEÇTİ

Ortaya çıkan bu iddialar üzerine Kongre’ye iki yeni yasa tasarısı sunuldu: Koruma Yasası ve Unutulmuş Gaziler Yasası.

Daha önce 2000 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton tarafından imzalanan benzer bir yasa, belirli devlet kurumlarında çalışan gazilere tazminat ödenmesini sağlamıştı. Ancak NTTR gazileri bu kapsamda değerlendirilmiyor.

GİZEMLİ ÜS: 51. BÖLGE

Nevada'nın güneyinde Groom Gölü yakınında yer alan 51. Bölge, uçuş testleri için kullanılan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait gizli bir tesis olarak bilinmekte.

Üsse erişim, yalnızca Las Vegas’taki McCarran Havalimanı’ndaki özel bir terminalden sağlanıyor. Haritalarda “51. Bölge” olarak geçen bu alan, uzun yıllardır UFO ve uzaylılarla ilgili komplo teorilerinin de merkezi oldu.

CIA'e göre bu iddiaların çoğu, bölgede test edilen askeri uçaklardan kaynaklanıyor.

Gazilerin ifadelerine rağmen, hükümete ait resmi raporlar NTTR’de yürütülen projelerin "ulusal çıkarlar açısından durdurulamayacağını" savunuyor. Ancak gazilere göre, bu sessizlik binlerce insanın hayatına mal oldu.

Crete, tek resmi takdirin Senatör John McCain tarafından "soğuk savaşı bitiren birlik" olarak anıldıkları an olduğunu ifade etti.