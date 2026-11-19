ABD'nin USS George Washington uçak gemisi Orta Doğu'dan ayrıldı
ABD'nin Orta Doğu'da yaklaşık 3 aydır görev yapan USS George Washington uçak gemisinin bölgeden ayrıldığı öne sürüldü. Öte yandan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin ise birkaç gün içinde Orta Doğu'ya ulaşarak görevine başlayacağı iddia edildi.
ABD Deniz Enstitüsüne (USNI) konuşan ismi açıklanmayan ABD Pasifik Filosu sözcüsü, USS George Washington uçak gemisinin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
BÖLGEDEN AYRILDI
Sözcü, Orta Doğu'da yaklaşık 3 aydır görev yapan uçak gemisinin bölgeden ayrılarak ABD 7. Filosunun sorumluluk alanına katıldığını ileri sürdü.
BİRİ GİTTİ, DİĞERİ GELİYOR
Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin birkaç gün içinde Orta Doğu'ya ulaşarak görevine başlayacağı iddia edilmişti.