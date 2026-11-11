Afla cezaevinden çıkmıştı: Iraklı eski vekil Ahmed el-Alvani Beyrut’ta ölü bulundu

Irak siyasetinin eski isimlerinden Ahmed el-Alvani, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşadığı evde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Ölümünün ardındaki neden henüz açıklanmazken Lübnan makamları olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

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Irak’ın eski milletvekillerinden Ahmed el-Alvani, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta kaldığı evde ölü bulundu.

Irak’ın resmi haber ajansı INA, Alvani’nin ölüm haberini duyururken olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. Irak makamlarından da henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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ÖLÜMÜN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Lübnan makamları olayla ilgili soruşturma başlattı. Dosyayı devralan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı yargıç Ahmed Rami el-Hac, İç Güvenlik Güçlerinin yürüttüğü ön soruşturmayı incelemeye başladı.

Iraklı eski milletvekili Alvani, Ekonomi Komisyonu Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

HAKKINDA İDAM KARARI VERİLMİŞTİ

Irak Merkezi Ceza Mahkemesi, 23 Kasım 2014'te, 2013 yılı sonlarında güvenlik güçlerinin evine düzenlediği baskın sırasında iki Irak askerini kasten öldürmekle suçlanan Alvani hakkında idam kararı vermişti.

Alvani, 20 Nisan 2025'e kadar tutuklu kalmış, 1 Ocak 2025'te çıkarılan Genel Af Yasası kapsamında serbest bırakılmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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