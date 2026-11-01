İsrail ordusunun İran’la yeni bir savaş için hazırlıklarını tamamladığı öne sürüldü. İsrail basını, savaş uçaklarının Suriye ve Irak üzerinden saldırı rotalarını test ettiğini yazdı. Sahadaki askerî hareketliliğe ve ABD’nin teçhizat sevkiyatına rağmen, İsrail’in olası bir operasyonda ABD'nin net stratejisine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

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İsrail basını, İsrail ordusunun olası bir çatışmanın yeniden başlaması ihtimaline karşı hazırlıklarını tamamladığını yazdı.

Ancak hazırlıklıklara karşın İsrailli siyasi ve askerî yetkililerin saldırı kararını tek başına verebilecek konumda olmadığı, sürecin Trump’ın Tahran’la anlaşmaya varmayı mı yoksa İsrail’le koordineli şekilde saldırıları yeniden başlatmayı mı tercih edeceğine bağlı olduğu aktarıldı.

SAVAŞ UÇAKLARI SALDIRI ROTALARINI DENEDİ

Haberde, hazırlıkların planlama aşamasınının tamamlandığına da yer verildi. İsrail Hava Kuvvetlerine ait onlarca savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağının, Suriye ve Irak hava sahası üzerinden İran sınırlarına doğru uçuşlar gerçekleştirdiği, olası saldırı güzergâhlarının tatbik edildiği belirtildi. Bu uçuşların birden fazla kez yapıldığı kaydedildi.

Suriye ve Irak üzerinden İran provası! İsrail yeni saldırıya hazırlanıyor

Yedioth Ahronoth, Cooper’ın Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in de katıldığı bir toplantıda Trump’a askerî seçenekleri sunduğunu, ancak çatışmaların yeniden başlatılması konusunda henüz karar alınmadığını yazdı.

ABD UÇAKLARI İSRAİL'DE

Gazete, basında yer alan haberlere dayandırdığı bilgiye göre, son günlerde askerî teçhizat sevkiyatı kapsamında 10 ABD askerî nakliye uçağının İsrail’deki hava üslerine indiğini aktardı. Sevkiyatların, ABD’nin bölgedeki askerî varlığını güçlendirme ve olası operasyonlara hazırlanma süreciyle eş zamanlı gerçekleştiği belirtildi.

ABD KARARINI VERMEDİ

Haberde görüşlerine yer verilen kaynaklar, olası bir operasyonun önündeki temel sorunlardan birinin ABD’nin net bir stratejik hedef ortaya koymamış olması olduğunu savundu. İran’ın nükleer tesislerine, füze sistemlerine ve askerî kapasitesine yönelik hava saldırılarının, Tahran yönetimini devirmeyi veya politikalarını değiştirmeyi tek başına garanti etmeyeceği ifade edildi.

Kaynaklar, Washington yönetiminin askerî tehditleri Tahran’ı ABD açısından daha elverişli şartlarda bir anlaşmayı kabul etmeye zorlamak için kullanabileceğini öne sürdü.

Suriye ve Irak üzerinden İran provası! İsrail yeni saldırıya hazırlanıyor

İsrail’in İran’ın nükleer programı, füze sistemleri ve silahlanmasına ilişkin kaygılarını gidermeyen bir anlaşmanın, Tel Aviv’in karşı karşıya olduğunu belirttiği tehditleri ortadan kaldırmayacağı da savunuldu.

Haberde ayrıca, Hizbullah’ın önceki çatışmalarda olduğu gibi savaşa katılması hâlinde çatışmaların Lübnan’a yayılabileceği uyarısı yapıldı. Böyle bir senaryonun savaşı uzatabileceği, İsrail’in hava savunma sistemleri ve önleyici füze stokları üzerindeki baskıyı artırabileceği belirtildi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Askerî hazırlıkların yanı sıra Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen dolaylı ABD-İran temaslarında ilerleme sağlandığına ilişkin haberlere de yer verildi. Görüşmelerin, doğrudan müzakerelerin önünü açmayı hedeflediği aktarıldı.

Söz konusu temaslarda İran’ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı ve Tahran’a sunulabilecek ekonomik teşviklerin ele alınmasının beklendiği, Çin ve Rusya’nın ise olası bir anlaşmanın garantörleri olarak rol üstlenebileceği belirtildi.

Suriye ve Irak üzerinden İran provası! İsrail yeni saldırıya hazırlanıyor

Gazete, İsrail’in önündeki temel meselenin yalnızca yeni bir saldırıya hazırlanmak olmadığını, olası bir askerî harekâtın uzun vadeli güvenlik çıkarlarına hizmet etmesini sağlamak olduğunu yazdı. Bu kapsamda operasyonun hedeflerinin, çatışmaların sona erme şartlarının ve ulaşılmak istenen sonuçların açıkça belirlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta nisan ayında ateşkes sağlanmıştı. Müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından temmuz ayında Washington ile Tahran arasındaki çatışmalar yeniden başlamıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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