İranlı yetkili açıkladı: Suudi Bakan'a göre İsrail'in sonraki hedefi Türkiye

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın kendisine İsrail'in İran'ın ardından Türkiye'yi, daha sonra ise Suudi Arabistan'ı hedef alacağını söylediğini öne sürdü.

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İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile İran arasındaki arabuluculuk süreci ve Türkiye, Suudi Arabistan ile Pakistan'ın katılımıyla Tahran'da gerçekleştirilen dörtlü toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katıldığı özel bir programda Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile yaptığı görüşmeye değinen Rızai, Bakan'ın kendisine İsrail'in olası hedeflerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunduğunu ileri sürdü.

"İRAN'DAN SONRA HEDEF TÜRKİYE"

Rızai, Halid bin Selman'ın, “İsrail'in İran'dan sonra Türkiye'ye, ardından da Suudi Arabistan'a yöneleceğini” söylediğini aktardı.

DÖRTLÜ TOPLANTIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tahran'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla düzenlenen dörtlü toplantıyı da değerlendiren Rızai, dört ülkenin İsrail'e karşı tutumlarını kararlılıkla ortaya koyduğunu belirtti. Toplantıların devam etmesi yönünde karar alındığını kaydeden Rızai, buluşmanın Batı Asya'da yeni bir bölgesel düzenin ve bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini sağlamasının başlangıcı olmasını umduklarını ifade etti.

Toplantıda bölgesel güvenlik açısından birlik ve beraberliğin önemini vurguladıklarını dile getiren Rızai, yerel dinamiklere dayalı yeni bir bölgesel düzen kurulması gerektiğini söyledi.

İran'ın NATO'ya ait 5 bin hava operasyonuna karşı direndiğini öne süren Rızai, dört ülkenin bir araya gelmesiyle daha büyük bir gücün ortaya çıkacağını savundu. Rızai, İran'ın dahil olmadığı bir bölgesel güvenlik yapılanmasının mümkün olmadığını da ifade etti.

VANCE'İN MEKTUBUNA HENÜZ CEVAP VERMEDİ

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in müzakere sürecinin sürdürülmesine ilişkin Tahran yönetimine gönderdiği mektuba da değinen Rızai, mektubu okuduğunu ancak henüz cevap vermediğini söyledi.

Mektubun üslubunun önceki yazışmalardan farklı olduğunu belirten Rızai, bunun İran'ın otoritesi ve zaferinin göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Rızai ayrıca, İran'ın nükleer doktrinini değiştirmeye yönelik herhangi bir kararın gündemde olmadığını kaydetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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