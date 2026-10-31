Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Hedef listesi güncellendi! İran: Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Hedef listesi güncellendi! İran: Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak
Başlık ResmiHedef listesi güncellendi! İran: Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak

İran dini lideri Hamaney’in ordu kurmaylarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Tahran’dan gözdağı niteliğinde bir açıklama geldi. İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ABD ve İsrail ile yaşanabilecek muhtemel bir savaşta hedef haritasının genişletildiğini belirterek, "Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak" dedi.

Kaydet
|

İran'da askeri hareketlilik dikkat çekerken, Tahran yönetiminden ABD ve İsrail'e yönelik yeni savaş mesajı geldi. Hamaney'in ilk kez en üst düzey askeri komutanlarla bir araya gelmesinin ardından İranlı bir güvenlik yetkilisi, olası çatışmada hedef listesinin genişletildiğini öne sürdü.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, ismi açıklanmayan İranlı bir güvenlik yetkilisi, olası yeni savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hedef listesi güncellendi! İran: Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak
Başlık ResmiHedef listesi güncellendi! İran: Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak
ÖNERİLEN HABERLER
ABD
DÜNYA

ABD'den korkutan saldırı uyarısı! Açık adres verip "Uzak durun" dediler

İRAN HEDEF LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ!

ABD ve İsrail saldırılarına karşı İran’ın hedef listesinin güncellendiğini ve kapsamının genişletildiğini dile getiren yetkili, "Düşmanın ekonomik yatırımlarının ve varlıklarının yanı sıra akıllı altyapı sistemleri düşmanın saldırganlığının parçası olarak tanımlanacak ve İran’ın meşru hedefi olacaktır. Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak" ifadelerini kullandı.

Hedef listesi güncellendi! İran: Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak
Başlık ResmiHedef listesi güncellendi! İran: Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak
ÖNERİLEN HABERLER
Trump ABD
DÜNYA

Trump ABD'nin en büyük gücünü vurdu! Pentagon'dan korkutan rapor

ARTIK SADECE BÖLGE DEĞİL DÜNYA ETKİLENECEK

Söz konusu yetkili, İran’ın saldırılarının Hürmüz Boğazı ve enerji krizinin ötesinde daha geniş alanları etkileyeceğini belirterek bu etkinin küresel boyutta hissedileceğini vurguladı.

Yetkili ayrıca, sonraki savaşın uzun bir savaş olacağını ve İran’ın önceden tahmin edilemeyen hamlelerde bulanacağını ileri sürdü.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.