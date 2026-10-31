İran dini lideri Hamaney’in ordu kurmaylarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Tahran’dan gözdağı niteliğinde bir açıklama geldi. İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ABD ve İsrail ile yaşanabilecek muhtemel bir savaşta hedef haritasının genişletildiğini belirterek, "Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak" dedi.

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İran'da askeri hareketlilik dikkat çekerken, Tahran yönetiminden ABD ve İsrail'e yönelik yeni savaş mesajı geldi. Hamaney'in ilk kez en üst düzey askeri komutanlarla bir araya gelmesinin ardından İranlı bir güvenlik yetkilisi, olası çatışmada hedef listesinin genişletildiğini öne sürdü.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, ismi açıklanmayan İranlı bir güvenlik yetkilisi, olası yeni savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hedef listesi güncellendi! İran: Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak

İRAN HEDEF LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ!

ABD ve İsrail saldırılarına karşı İran’ın hedef listesinin güncellendiğini ve kapsamının genişletildiğini dile getiren yetkili, "Düşmanın ekonomik yatırımlarının ve varlıklarının yanı sıra akıllı altyapı sistemleri düşmanın saldırganlığının parçası olarak tanımlanacak ve İran’ın meşru hedefi olacaktır. Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak" ifadelerini kullandı.

Hedef listesi güncellendi! İran: Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak

ARTIK SADECE BÖLGE DEĞİL DÜNYA ETKİLENECEK

Söz konusu yetkili, İran’ın saldırılarının Hürmüz Boğazı ve enerji krizinin ötesinde daha geniş alanları etkileyeceğini belirterek bu etkinin küresel boyutta hissedileceğini vurguladı.

Yetkili ayrıca, sonraki savaşın uzun bir savaş olacağını ve İran’ın önceden tahmin edilemeyen hamlelerde bulanacağını ileri sürdü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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