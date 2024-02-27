Alevler etrafı sardı, Irak'ta AVM'de korkutan yangın

Irak'ta Erbil kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde büyük bir yangın çıktı. Binada etrafı saran alevler korkuttu.

Irak'ta geceyi alevler gündüze çevirdi... Erbil'de yer alan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Etrafı hızla saran alevler itfaiye erlerine zor anlar yaşattı.

AVM'DE BÜYÜK YANGIN

Erbil'de giyim, mobilya ve diğer eşyalar dahil olmak üzere yüksek kaliteli, ikinci el ürünler satmasıyla ünlü olan Langa çarşısında elektrik kısa devresinden kaynaklandığı düşünülen büyük bir yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etmek için olay yerine geldi.

GÖRÜNTÜLER KORKUTTU

AVM'yi saran alevlerle süren 2 saatlik mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Bir görgü tanığı "Elektrik kısa devresi yangına neden oldu" iddiasında bulundu. Yangına ait görüntüler korkuttu.