Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > Alevler etrafı sardı, Irak'ta AVM'de korkutan yangın

    Alevler etrafı sardı, Irak'ta AVM'de korkutan yangın

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Alevler etrafı sardı, Irak&#039;ta AVM&#039;de korkutan yangın
    Irak, Erbil, Yangın, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Irak'ta Erbil kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde büyük bir yangın çıktı. Binada etrafı saran alevler korkuttu.

    Irak'ta geceyi alevler gündüze çevirdi... Erbil'de yer alan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Etrafı hızla saran alevler itfaiye erlerine zor anlar yaşattı.

    AVM'DE BÜYÜK YANGIN

    Erbil'de giyim, mobilya ve diğer eşyalar dahil olmak üzere yüksek kaliteli, ikinci el ürünler satmasıyla ünlü olan Langa çarşısında elektrik kısa devresinden kaynaklandığı düşünülen büyük bir yangın çıktı.

    Alevler etrafı sardı, Irak'ta AVM'de korkutan yangın - 1. Resim

    İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etmek için olay yerine geldi.

    Alevler etrafı sardı, Irak'ta AVM'de korkutan yangın - 2. Resim

    GÖRÜNTÜLER KORKUTTU

    AVM'yi saran alevlerle süren 2 saatlik mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı.

    Alevler etrafı sardı, Irak'ta AVM'de korkutan yangın - 3. Resim

    Bir görgü tanığı "Elektrik kısa devresi yangına neden oldu" iddiasında bulundu. Yangına ait görüntüler korkuttu. 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Gazze bir aydır yardımsız! Bebekler açlıktan ölmeye başladı - DünyaGazze bir aydır yardımsız! Bebekler açlıktan ölmeye başladıMacron'a güvenen Paşinyan sonunu hazırlıyor - DünyaMacron'a güvenen Paşinyan sonunu hazırlıyorABD Başkanı Biden duyurdu: İsrail Ramazan'da saldırıları durdurmayı kabul etti - DünyaGazze'de Ramazan ayında silahlar susacakBurkina Faso'da kiliseden sonra cami saldırısı: 14 ölü - DünyaBurkina Faso'da kiliseden sonra cami saldırısı: 14 ölüHapiste ölü bulunan Navalny’nin avukatı tutuklandı - DünyaNavalny’nin avukatı Moskova’da tutuklandıGazze'de 'insanlık' için gözler havada! Filistinliler uçakla yardımın sürmesini umutla bekliyor - Dünya'İnsanlık' için gözler havada!Norveç Kralı Harald, apar topar hastaneye kaldırıldı - DünyaNorveç Kralı Harald, apar topar hastaneye kaldırıldı
    Sonraki Haber Yükleniyor...