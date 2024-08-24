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Aliyev'den Ukrayna'ya yardım mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Aliyev&#039;den Ukrayna&#039;ya yardım mesajı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e mesaj gönderdi. Aliyev, insani destek ve yardımı sağlamak için her türlü çabayı gösterme niyetinde olduklarını bildirdi.

Zelenskiy ile Ukrayna halkını kendisi ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülkenin zengin geleneklere sahip dostane ilişkilerle birbirine bağlı olduğunu belirtti.

Aliyev, tarihsel olarak birbirine destek veren Azerbaycan ve Ukrayna halklarının iradesinin bugün iki devlet arasındaki ilişkilerin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki karşılıklı güven ve desteğe dayalı ilişkilerin düzeyinin, enerji alanı başta olmak üzere birçok alanda etkin işbirliğinin memnuniyet verici olduğunu bildiren Aliyev, "Azerbaycan ve Ukrayna, BM Şartı, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak toprak bütünlüğü ve egemenlik konularında karşılıklı destek ve dayanışma göstermektedir. Dost Ukrayna halkına bundan sonra da gerekli insani destek ve yardımı sağlamak için her türlü çabayı gösterme niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Aliyev, iki ülke arasındaki dostluk ve güvenilir ortaklığın güçlendirilmesi ve işbirliğinin genişletilmesi yönündeki ortak çabaları başarıyla sürdüreceklerinden emin olduğunu vurguladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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