Alkol içti, yüzüstü yattı, kör oldu!

Tayvan'da bir adam, aşırı içki içip yüzüstü uyuduğu bir gece sonrasında sol gözündeki görme yetisini kaybetti. Uzmanlar vaka raporunda hastanın 'oftalmopleji' yaşadığını, yani göz kaslarının felç olduğunu belirtti. Gözüne uyguladığı basınç sonucu kan damarları yırtılmıştı ve kanamaya neden olmuştu.

DailyMail'in haberine göre, Tayvan'da yaşayan bir adam, aşırı alkol kullandıktan sonra yüzüstü uykuya daldı, uyandığında ise sol gözü görme yetisini kaybetti.

İsmi açıklanmayan 44 yaşındaki hasta, 3 gün süren körlük ve sol gözündeki ağrının şiddetlenmesinin ardından Puzi şehrindeki bir hastaneye gitti.

Hasta, belirtilerin dışarıda içki içtikten ve uykusuzluk için ilaç aldıktan sonra başladığını söyledi. Hasta, üç saat boyunca kendinden geçmiş ve etkilenen gözüne baskı uygulayan bir pozisyonda uyuyakalmıştı.

Doktorlar onu muayene ettiğinde sol gözbebeği hareket etmiyor ya da ışığa tepki vermiyordu.

Göze uygulanan basınç kan damarlarının yırtılmasına ve kanamaya neden oldu

Uzmanlar vaka raporunda hastanın oftalmopleji yaşadığını, yani göz kaslarının felç olduğunu yazdı. Göz de şişkinleşmişti.

Vaka raporunu 'New England Journal of Medicine' dergisinde yayınlayan uzmanlar, alkol ve sakinleştirici madde kullanımıyla olan ilişkisi nedeniyle bu durumu 'cumartesi gecesi retinopatisi' olarak tanımladı.

İYİLEŞME 4 AYI BULUYOR

Semptomlar tipik olarak görme merkezindeki loş ve bulanık kör noktaları, çarpıklığı ve nesnelerin gerçekte olduklarından daha küçük veya daha uzakta görünmesini içerir.

Bazı vakalarda iyileşme süreci 4 ayı bulabiliyorken, New England Journal of Medicine'de yayınlanan vaka raporuna göre; hastanın görme kaybının devam ettiği bildirildi.