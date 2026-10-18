Almanya'nın Leipzig/Halle Havalimanı'nda, Avrupa Birliği yaptırımları nedeniyle 2022'den bu yana yerde tutulan üç Rus kargo uçağının yakınındaki güvenlik çiti yarıldı. Polis, bir aracın havalimanına izinsiz girmiş olabileceği ihtimali üzerine geniş çaplı arama başlattı.

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Almanya'nın Leipzig kentindeki uluslararası havalimanında yaşanan şüpheli olay, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Leipzig/Halle Havalimanı'nın çevresindeki güvenlik çitinin yarıldığı tespit edilirken, polis ekipleri bir aracın havalimanı sahasına izinsiz girmiş olabileceği ihtimali üzerine operasyon başlattı.

Alman havalimanında Rus uçakları alarmı! Çiti yarıp sırra kadem bastılar

RUS UÇAKLARININ YAKININDA TESPİT EDİLDİ

Hasar gören güvenlik çitinin, havalimanında park halinde bulunan Rus Antonov kargo uçaklarının yakınında olduğu belirlendi.

Leipzig/Halle Havalimanı'nda bulunan üç adet An-124 tipi Rus kargo uçağı, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle 2022 yılından bu yana havalanamıyor.

Polis, bir otomobilin çiti aşarak uçakların bulunduğu bölgeye girmiş olabileceğini değerlendirmeye başladı.

Alman havalimanında Rus uçakları alarmı! Çiti yarıp sırra kadem bastılar

NE ARAÇ NE DE ŞÜPHELİ VAR

Alman Federal Polisi ve eyalet polisi olayın ardından havalimanına sevk edildi.

Güvenlik çitinin hasar gördüğü alan kordon altına alınırken, ekipler gece boyunca havalimanı sahasında arama yaptı.

BILD'e konuşan polis sözcüsü Therese Leverenz, "Bir aracın çitleri aşarak içeri girmiş olma ihtimali son derece yüksek. Ancak gece boyunca yapılan saha aramasında tesis içinde ne bir araca ne de yetkisiz kişilere rastlandı" dedi.

HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Güvenlik ihlalinin ardından Leipzig/Halle Havalimanı'nın kuzey tarafındaki uçuş operasyonları durduruldu.

Polis sözcüsü Leverenz, "Güvenlik açısından kritik bu olayın ardından havalimanının kuzey tarafındaki uçuş operasyonları durduruldu" açıklamasını yaptı.

Havalimanını yoğun şekilde kullanan DHL kargo uçaklarının iniş ve kalkışları güney pistine yönlendirildi.

AĞUSTOS AYINDA PATLAYICI YÜKLÜ İHA BULUNMUŞTU

Leipzig/Halle Havalimanı, yaklaşık iki ay önce de ciddi bir güvenlik olayıyla gündeme gelmişti.

Ağustos ayının başlarında havalimanında bulunan Ukrayna'ya ait Antonov kargo uçaklarının yakınında patlayıcıyla donatılmış bir insansız hava aracı tespit edilmişti.

Alman hükümeti, söz konusu saldırı girişiminden Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yürütülen soruşturmanın Rusya'nın sorumluluğunu doğruladığını açıklamıştı.

Moskova ise suçlamaları reddetmişti.

Alman hükümeti olayın ardından ülkenin kritik altyapılarına yönelik hibrit saldırıların artabileceği uyarısında bulunmuştu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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