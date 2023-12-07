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    • Haberler > Dünya > Almanya Başbakanı Yahudi Işık Festivali'ne katıldı! İsrail'e destek mesajları verdi

    Almanya Başbakanı Yahudi Işık Festivali'ne katıldı! İsrail'e destek mesajları verdi

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yahudi, Israil

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'deki Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen mum yakma etkinliğine, yanında Berlin Hahamı Yehuda Teichtel ile katıldı.

    Yahudi Işık Festivali'nin başlangıcında ilk mum Brandenburg Kapısı'nda büyük bir Hanuka şamdanı üzerinde yakıldı. 

    HANUKA KUTLAMALARINA OLAF SCHOLZ İLK KEZ KATILDI

    Yahudi Işık Festivali'nin başlangıcında, ilk mum Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda büyük bir Hanuka şamdanı üzerinde yakıldı. Törene Gazze'de gerçekleştirilen katlimana rağmen sık sık İsrail'e destek açıklamasında bulunan Almanya Başbakanı Scholz da yer aldı.

    TÖRENE KATILAN YAHUDİLER PANİK HALİNDE

    7 Ekim'den sonraki süreçte Almanya'da yüzlerce antisemit olayın saptandığı belirtilirken kutlamalara katılan birçok Yahudinin de bu sebeple korku içinde olduğunu bildirdi.

    Berlin polisi tören için Brandenburg Kapısı çevresinde sıkı güvenlik önlemleri ve bariyerler içeren genel bir emir yayınladı.

     

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