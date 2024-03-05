Almanya 'ses kaydı' krizinde Rusya'ya resti çekti: Subaylarımı Putin'in oyunlarına feda etmeyeceğim

Alman subaylara ait olduğu iddia edilen ve Kırım Köprüsü'ne saldırıya ilişkin ayrıntıları içeren ses kaydı sonrası Almanya ile Rusya arasında başlayan kriz devam ediyor. Son açıklama ise Almanya cephesinden geldi. Savunma Bakanı Pistorius, subaylar arasındaki telekonferansın dinlenmesinin Singapur'da bir askerin "kişisel kullanım hatasından" kaynaklandığını söyledi. bu konferansa katılan askerler hakkında ön inceleme başlatıldığını belirten Pistorius, "En iyi subaylarımdan hiçbirini Putin'in oyunlarına feda etmeyeceğim" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Hava Kuvvetleri subayları arasında Ukrayna'ya destek konusunda yapılan görüşmenin ses kaydının Rusya'da yayımlanmasıyla ilgili elde edilen ara sonuçlara ilişkin açıklama yaptı.

Sonuçlara göre, Alman iletişim sistemlerinin tehlikeye atılmadığının tespit edildiğini aktaran Pistorius, görüşmelerde belirli bir gizlilik seviyesine kadar görüşmeler için WebEx platformunu kullandıklarını belirtti.

Pistorius, bu WebEx platformunun herkesin erişebildiği değil, özel kullanım için onaylanmış bir sürüm olduğunu anlattı.

Bakan Pistorius, bunun için ülke dışında sunucuların da kullanılmadığını kaydetti.

'BİREYSEL KULLANIM HATASI'NDAN KAYNAKLANDI

Hava Kuvvetleri subayları arasındaki söz konusu telekonferansın dinlenme sebebinin "bireysel kullanım hatasından" kaynaklandığı bilgisini paylaşan Pistorius, "Tüm katılımcılar kurallarda yazdığı gibi güvenli arama prosedürüne uymadı. Mevcut bilgilere göre Singapur'daki katılımcıda veri akışı yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

Pistorius, bu katılımcının güvenli olmayan bir bağlantıdan görüşmeye katıldığını ancak bir Rus casusun, WebEx platformu üzerinden yapılan bu görüşmeye dahil olmadığını kaydetti.

Singapur'da söz konusu dönemde Avrupa ülkelerinden üst düzey askerlerin de katıldığı havacılık fuarı düzenlendiğine işaret eden Pistorius, böyle bir etkinliğin Rus istihbaratı için bulunmaz bir ortam olduğunu ve burada kullanılan otellerde kapsamlı dinleme eylemleri gerçekleştiğini söyledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDECEK

Dinlenmenin sebebinin bulunmasına rağmen bu konudaki soruşturmanın devam edeceği ve tüm cihazların inceleneceği bilgisini paylaşan Pistorius, bu görüşmede WebEx platformu doğru kullanılmış olsa bile WebEx üzerinden tartışılmaması gereken konuların olup olmadığı sorusunu da hukuki olarak inceleyeceklerini ifade etti.

'SUBAYLARIMI PUTİN'İN OYUNLARINA FEDA ETMEM'

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, bu konferansa katılan askerler hakkında ön inceleme başlatıldığını da belirterek, bunu sonucuna göre disiplin soruşturmasının da başlatılabileceğini ancak şu anda bir disiplin soruşturması yürütülmediğini vurguladı.

Dolayısıyla bu durumun konferansa katılanlar için bir sonucu olmayacağını belirten Pistorius, “En iyi subaylarımdan hiçbirini Putin'in oyunlarına feda etmeyeceğim” diye konuştu.

Olayla ilgili partner ülkelerin savunma bakanlarıyla da görüştüğünü aktaran Pistorius, partnerlerin Almanya’ya güvenin devam ettiğini dile getirdi.

RUSYA'YA 'HİBRİT SALDIRI' SUÇLAMASI

"Rusya'dan gelen bu hibrit saldırının bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz" diyen Pistorius, olayı kararlılıkla aydınlatacaklarını kaydetti.

Bakan Pistorius, Alman ordusunun iletilişim sistemlerini daha iyi hale getirmeleri gerektiğini vurgulayarak "İletişim sistemlerine saldırılar büyük ölçüde artıyor" dedi.

Başka bir dinleme olayı olup olmadığına ilişkin bir bilgiye sahip olmadığını aktaran Pistorius, ancak bunun bu yöndeki bir ihtimali ortadan kaldırmadığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği ses kaydının deşifresini yayınlamıştı.

Simonyan'ın yayınladığı deşifrede üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü'ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı belirtilmişti.

Deşifre metnine göre Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıyla ilgili görüşmede yer alan Alman Hava Kuvvetleri eğitmeni, 100 Taurus füzesinin iki parti halinde Kiev'e nakledilmesini önermişti.

Alman subaylar, Dassault Rafale savaş uçağıyla Taurus füzelerini kullanarak saldırı düzenleme olasılığını tartışırken bir askeri yetkili, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya teslim edildikten sonra 8 ay içinde kullanıma hazır olacağına dikkat çekmişti.

Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operasyon ve Tatbikat Daire Başkanı Graefe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müfettişi Gerhartz ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harekat Merkezi yetkilileri Fenske ve Frostedt'in katıldığı konuşmanın 19 Şubat'ta gerçekleştiği görülmüştü.

Fenske, "Köprünün yıkılmasıyla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalıştık ve ne yazık ki köprünün boyutundan dolayı piste benzediği sonucuna vardık. Dolayısıyla 10 hatta 20'den fazla füze gerekebilir" derken bu sayıda füzeyle yapılacak saldırının köprüde sadece delik açacağını ve hasar oluşturacağını, köprüyü yıkamayacağını söylemişti.

Gerhartz, konuşma sırasında "Ukrayna'nın her şeyi kendi başına yapabileceğine güvenebilir miyiz?" sorusunu yöneltmişti. Fenske de, 21 Şubat'ta Ukrayna'ya gideceğini anımsatarak şunları söylemişti:

"IABG ve NDK'dan bilgi almak için Kiev'de ekipman bulundurma konusunu dikkatle düşünmeliyiz. Bunu onlara sağlamalıyız, bu nedenle 21 Şubat'ta oraya uçmam gerekiyor, her şeyi en iyi şekilde planlamamız gerekiyor, Storm Shadow meselesindeki gibi olmamalı."

Alman subayların saldırıyı 'Berlin'i çatışmanın tarafı yapmayacak şekilde' planlamak için uygun bir yöntem bulmaya çalıştığı görülmüştü.

RUSYA'DAN TEPKİ GECİKMEMİŞTİ

Almanya'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı planına Telegram hesabından tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Batı'nın Rus halkına karşı yürüttüğü hibrit savaş tüm hızıyla sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

ALMANYA: BU KAYIT BİZİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAK İÇİN KULLANILIYOR

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da “Bu kayıt bizi istikrarsızlaştırmak ve tedirgin etmek için kullanılıyor. Umuyorum ki Putin başarılı olamayacak” demişti.

'ALMANYA, RUSYA İLE SAVAŞA HAZIRLANIYOR'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu konuşmalardan haberdar olup olmadığını kimsenin bilmediğini belirterek, farkında olmasalar ve böyle bir emir vermemiş olsalar bile, ordunun sivil yöneticiler adına savaşların başlatılması konusunda karar verebileceği veya onları teşvik edebileceğinin birçok örneğinin tarihte yer aldığını ifade etmişti.

Medvedev, "Scholz'a gelip şöyle diyecekler: Sayın Şansölye, Ukrayna'da bir füze düşürüldü. Tipine ve rotasına bakılırsa Berlin'e uçuyordu. Scholz ne cevap verecek? Gayet açık. Dolayısıyla Bundeswehr (Alman Silahlı Kuvvetleri) subaylarının konuşmalarını roket ve tank oyunu gibi sunma girişimleri kötü niyetli bir yalandır. Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor" demişti.