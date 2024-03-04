Alman subaylara ait ses kaydı krizi derinleşiyor: Rusya, Almanya büyükelçisini çağırdı

Alman subaylara ait olduğu iddia edilen ve Kırım Köprüsü'ne saldırıya ilişkin ayrıntıları içeren ses kaydı sonrası Almanya ile Rusya arasında başlayan krizde yeni gelişme yaşandı. Moskova, Almanya büyükelçisini çağırdı. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Alman subayları arasındaki konuşmanın içeriği, Batı’nın Ukrayna çatışmasına doğrudan dahil olduğunun altını çiziyor” derken Almanya ise Almanya büyükelçisinin çağrıldığı haberlerini yalanladı. Görüşmenin uzun zamandır planlandığı belirtildi.

Rusya-Almanya arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Gurur eserimiz" dediği ve dünyanın en iyi korunan köprüsü olarak bilinen Kırım Köprüsü krizi yaşanmaya devam ediyor.

Rusya devlet ajansı TASS'ın bildirdiğine göre, üst düzey Alman askeri yetkililerin bir toplantısının ses kaydını yayınlamasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya büyükelçisi Alexander Lambsdorff'u çağırdı.

Girişte gazetecilerin sorularını cevaplamayan Büyükelçi Lambsdorff, bir süre sonra açıklama yapmadan bakanlıktan ayrıldı.

KREMLİN'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA: HER ŞEY ORTADA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Alman subayları arasındaki konuşmanın içeriği, Batı’nın Ukrayna çatışmasına doğrudan dahil olduğunun altını çiziyor” dedi.

Rusya’nın bu ifşaya somut tepki vererek Almanya’nın Moskova Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığını söyleyen Peskov, “Askerlerin konuşması, Alman ordusunun içinde, Rusya topraklarına saldırı düzenleme planlarının ayrıntılı ve somut bir şekilde müzakere edildiğini gösteriyor. Bunun hiçbir hukuki yoruma ihtiyacı yok. Burada her şey ortada” ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAN YALANLAMA

Almanya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Almanya'nın Rusya Büyükelçisi'nin Moskova tarafından çağrıldığı iddiasını yalanladı.

AFP'nin haberine göre, bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Büyükelçimiz (Pazartesi) sabahı Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda uzun zamandır planlanan bir toplantıya gitti" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği ses kaydının deşifresini yayınlamıştı.

Simonyan'ın yayınladığı deşifrede üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü'ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı belirtilmişti.

Deşifre metnine göre Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıyla ilgili görüşmede yer alan Alman Hava Kuvvetleri eğitmeni, 100 Taurus füzesinin iki parti halinde Kiev'e nakledilmesini önermişti.

Alman subaylar, Dassault Rafale savaş uçağıyla Taurus füzelerini kullanarak saldırı düzenleme olasılığını tartışırken bir askeri yetkili, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya teslim edildikten sonra 8 ay içinde kullanıma hazır olacağına dikkat çekmişti.

Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operasyon ve Tatbikat Daire Başkanı Graefe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müfettişi Gerhartz ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harekat Merkezi yetkilileri Fenske ve Frostedt'in katıldığı konuşmanın 19 Şubat'ta gerçekleştiği görülmüştü.

Fenske, "Köprünün yıkılmasıyla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalıştık ve ne yazık ki köprünün boyutundan dolayı piste benzediği sonucuna vardık. Dolayısıyla 10 hatta 20'den fazla füze gerekebilir" derken bu sayıda füzeyle yapılacak saldırının köprüde sadece delik açacağını ve hasar oluşturacağını, köprüyü yıkamayacağını söylemişti.

Gerhartz, konuşma sırasında "Ukrayna'nın her şeyi kendi başına yapabileceğine güvenebilir miyiz?" sorusunu yöneltmişti. Fenske de, 21 Şubat'ta Ukrayna'ya gideceğini anımsatarak şunları söylemişti:

"IABG ve NDK'dan bilgi almak için Kiev'de ekipman bulundurma konusunu dikkatle düşünmeliyiz. Bunu onlara sağlamalıyız, bu nedenle 21 Şubat'ta oraya uçmam gerekiyor, her şeyi en iyi şekilde planlamamız gerekiyor, Storm Shadow meselesindeki gibi olmamalı."

Alman subayların saldırıyı 'Berlin'i çatışmanın tarafı yapmayacak şekilde' planlamak için uygun bir yöntem bulmaya çalıştığı görülmüştü.

RUSYA'DAN TEPKİ GECİKMEMİŞTİ

Almanya'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı planına Telegram hesabından tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Batı'nın Rus halkına karşı yürüttüğü hibrit savaş tüm hızıyla sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

ALMANYA: BU KAYIT BİZİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAK İÇİN KULLANILIYOR

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da “Bu kayıt bizi istikrarsızlaştırmak ve tedirgin etmek için kullanılıyor. Umuyorum ki Putin başarılı olamayacak” demişti.

'ALMANYA, RUSYA İLE SAVAŞA HAZIRLANIYOR'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu konuşmalardan haberdar olup olmadığını kimsenin bilmediğini belirterek, farkında olmasalar ve böyle bir emir vermemiş olsalar bile, ordunun sivil yöneticiler adına savaşların başlatılması konusunda karar verebileceği veya onları teşvik edebileceğinin birçok örneğinin tarihte yer aldığını ifade etmişti.

Medvedev, "Scholz'a gelip şöyle diyecekler: Sayın Şansölye, Ukrayna'da bir füze düşürüldü. Tipine ve rotasına bakılırsa Berlin'e uçuyordu. Scholz ne cevap verecek? Gayet açık. Dolayısıyla Bundeswehr (Alman Silahlı Kuvvetleri) subaylarının konuşmalarını roket ve tank oyunu gibi sunma girişimleri kötü niyetli bir yalandır. Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor" demişti.