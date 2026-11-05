Almanya'nın Bavyera eyaletinde Başbakan Yardımcılığı ve Ekonomi Bakanlığı görevlerini yürüten 55 yaşındaki Hubert Aiwanger, başkent Berlin'de konakladığı otel odasında ölü bulundu. Berlin polisi ve savcılığı, ölüm nedeninin belirlenmesi ve olayda başka bir kişinin rolü olup olmadığının araştırılması için soruşturma başlattı.

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Serbest Seçmenler (Freie Wähler) Partisi lideri Hubert Aiwanger, 4 Kasım Çarşamba akşamı Berlin'deki otel odasında ölü bulundu.

55 yaşındaki siyasetçinin hayatını kaybettiği Berlin Savcılığı tarafından doğrulandı.

Almanya'da Başbakan Yardımcısı otel odasında ölü bulundu! Soruşturma başlatıldı

PARTİ ETKİNLİĞİNE KATILMADI, KENDİSİNDEN HABER ALINAMADI

Alman kamu yayıncısı BR24'ün haberine göre Aiwanger, partisinin Berlin'deki yeni merkezinin açılışına katılmak üzere başkente gitti.

Partisinin federal ve eyalet başkanlığını yürüten Aiwanger'in açılışta konuşma yapması planlandı. Ancak siyasetçi, sağlık sorunları nedeniyle etkinliğe katılamayacağını bildirerek yerine başka bir ismin konuşmasını istedi.

Etkinliğin ardından kendisine ulaşılamayan Aiwanger, akşam saatlerinde Berlin-Mitte bölgesinde konakladığı otel odasında ölü bulundu.

BERLİN SAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Berlin polisi ve savcılığı, Aiwanger'in ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Berlin Eyalet Kriminal Dairesinin 6. Cinayet Masası da soruşturmaya dahil edildi.

Yetkililer, ölümün kesin nedenini ve nasıl gerçekleştiğini belirlemek, olayda başka bir kişinin rolü bulunup bulunmadığını araştırmak için çalışmaların sürdüğünü paylaştı.

BAVYERA BAŞBAKANI SÖDER'DEN İLK AÇIKLAMA

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, koalisyon ortağı Aiwanger'in ölümünün ardından açıklama yaptı.

Söder, yaşananları "Büyük bir trajedi" olarak nitelendirerek, "Hepimiz derinden sarsıldık. Düşüncelerimiz her şeyden önce ailesi ve çocuklarıyla birlikte" dedi.

BAKANLIK GÖREVİNİ TOBIAS GOTTHARDT DEVRALACAK

Aiwanger'in ölümünün ardından Bavyera Ekonomi Bakanlığındaki görevlerin geçici olarak Devlet Sekreteri Tobias Gotthardt tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı.

Singapur'da resmi temaslarda bulunan Gotthardt'ın ziyaretini yarıda keserek Almanya'ya döneceği açıklandı.

2018'DEN BERİ BAŞBAKAN YARDIMCISIYDI

1969 yılında Bavyera'nın Ergoldsbach kasabasında doğan Hubert Aiwanger, ziraat mühendisliği eğitimi aldı.

2006 yılında Serbest Seçmenler Partisinin Bavyera teşkilatının liderliğini üstlenen Aiwanger, partisinin 2018'de eyalet hükümetine girmesinin ardından Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Serbest Seçmenler Partisi, Bavyera'da Markus Söder liderliğindeki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile koalisyon hükümetinde yer alıyordu.

Aiwanger, 2023 yılında lise yıllarına ait Nazi propagandası içeren broşürler nedeniyle siyasi tartışmaların odağına yerleşmiş, ancak görevinden istifa etmemişti.

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