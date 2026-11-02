Almanya'da devletin zirvesine telefon tuzağı! Bakan duyurdu: Kameralar bile tehlikede

Almanya'da bakanlar ve milletvekillerinin telefonları casusların hedefi oldu. Apple'ın gönderdiği uyarılarla ortaya çıkan olayda, siyasetçilerin özel mesajlarından telefon görüşmelerine, kamera ve mikrofonlarına kadar birçok bilginin ele geçirilmiş olabileceği endişesi yaşanıyor. Alman Dijital Bakanı Karsten Wildberger, olayı doğrularken yetkililer siyasetçilere telefonlarının ele geçirilmiş olabileceği uyarısını yaptı.

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Alman hükümetinde telefon paniği yaşanıyor. Bakanlar ve Federal Meclis milletvekillerinin kullandığı iPhone'ların gelişmiş casus yazılımlarla hedef alındığı ortaya çıktı.

Alman kamu yayıncısı ARD'nin ulaştığı bilgilere göre Apple, 29 Ekim'den itibaren bazı siyasetçilere telefonlarının ele geçirilmiş olabileceğine ilişkin uyarılar gönderdi. Alman güvenlik makamları ise hedef alınan isimlerden cihazlarının casusların eline geçmiş olabileceğini varsayarak önlem almalarını istedi.

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ALMAN BAKAN SALDIRI BİLGİLERİNİ DOĞRULADI

Almanya Dijital Bakanı Karsten Wildberger, ARD'nin Bericht aus Berlin programında hükümet üyeleri ve milletvekillerinin telefonlarının hedef alındığına ilişkin bilgileri doğruladı.

Wildberger, Apple'dan gelen bilgilere dayanarak bazı cihazların casus yazılımlarla ele geçirilmiş olabileceğini açıkladı.

ARD'nin ulaştığı BSI yazışmasına göre, 29 Ekim'den itibaren bazı iPhone kullanıcılarına Apple tarafından tehdit bildirimleri gönderildi.

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Bildirimlerde, cihazların "Mercenary Spyware" olarak adlandırılan gelişmiş casus yazılımlarla hedef alındığı bilgisi yer aldı.

Alman güvenlik kurumu, saldırının kaynağı ve ayrıntıları konusunda henüz yeterli bilgi bulunmadığını açıkladı.

BSI, hedef alınan kişilere telefonlarının ele geçirilmiş olabileceğini varsayarak önlem almalarını tavsiye etti.

Apple ise bu tür uyarıların hedefli saldırılara ilişkin yüksek güvenilirlik taşıdığını, ancak bildirimin tek başına cihazın ele geçirildiğini kanıtlamadığını açıkladı.

TELEFONLARIN KAMERA VE MİKROFONLARI DA AÇILABİLİYOR

Alman Federal Bilgi Güvenliği Dairesinin açıklamasına göre, söz konusu casus yazılımlar bir telefona yerleşmeleri hâlinde kullanıcıların özel bilgilerine geniş çaplı erişim sağlayabiliyor.

Saldırganlar, şifreli mesajlaşma uygulamalarındaki yazışmaları, telefon görüşmelerini, kişi listelerini, takvim bilgilerini ve konum verilerini ele geçirebiliyor.

Ayrıca cihazların mikrofon ve kameraları da kullanıcıların bilgisi dışında uzaktan çalıştırılabiliyor.

SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?

Söz konusu yazılımlar arasında İsrailli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus da bulunuyor. Bazı gelişmiş casus yazılımlar, kullanıcının herhangi bir bağlantıya tıklamasına gerek kalmadan cihaza bulaşabiliyor.

Alman makamları, saldırı girişiminin arkasındaki kişi veya gruplara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Apple da tehdit bildirimlerinde saldırının hangi yöntemle tespit edildiğini veya hangi aktör tarafından gerçekleştirildiğini paylaşmadığını duyurdu.

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